Инженеры Якутскэнерго запатентовали новые программы

Инженеры Якутскэнерго разработали новые программы: для системы учета газа и тепла на газотурбинных установках и для данных склада жидкого топлива Якутской ГРЭС. Новое программное обеспечение интегрировано в ранее запатентованную программу расчета технико-экономических показателей (ТЭП) теплоэлектростанции.

Программы разработал тот же коллектив авторов-энергетиков: сотрудники отдела внедрения и сопровождения технологических систем ЯГРЭС Алексей Харинов, Тарас Васильев и Владимир Ефремов в соавторстве с заместителем главного инженера Якутскэнерго по объектам генерации Игорем Бельковым.

«На базе системы контроля и мониторинга мы разработали и внедрили общестанционную модель расчета ТЭП, которую запатентовали в прошлом году, — рассказывает Алексей Харинов. — Оказалось, что разработанная нами модульная структура настолько удобна, что ее можно легко масштабировать и на другие объекты станции. Возникла идея подключить к системе мониторинга склад жидкого топлива, и теперь, с помощью специального модуля, мы можем контролировать все процессы на объекте».

Кроме того, энергетики получили патент на программу коммерческого (технического) учета данных по выработке тепла и расходу газа. Новый модуль был разработан взамен штатного программного обеспечения и позволил в значительной степени автоматизировать отчетность и различные расчеты, которые ранее необходимо было делать вручную. В планах разработка модуля для строящейся пиковой водогрейной котельной.

Все программы работают в единой информационной среде, которая производит сбор, хранение и первичную обработку технологических параметров оборудования и повышают надежность работы энергообъекта.