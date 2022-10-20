Инженер команды ЯТЭК совершил инновацию на производстве

Служба контрольно-измерительных приборов ПАО «ЯТЭК» в конце сентября завершила строительно-монтажные работы по модернизации локальной системы автоматики и энергоснабжения. Успешная замена блока управления горением печи стала возможной благодаря рационализаторской идее заместителя начальника службы КИП Павла Куклина.

Как следует из самого термина, «блок управления» управляет, в нашем случае – процессом горения печи. Это основной элемент локальной системы автоматики. Выход из строя, даже на короткое время, может привести к сбою технологического режима и остановке производства на огневом подогревателе. Установка регенерирует метанол, который необходим для предотвращения гидратообразования в трубопроводах.

«Проблема заключалась в том, что старые контроллеры были сняты с производства, не было запчастей для замены микроэлектронных компонентов. Мы провели анализ всех элементов системы управления и выявили слабые места. В частности – нестабильное энергоснабжение и необходимость замены устаревших и сложных блоков управления», – рассказал Павел.

Связавшись с производителем оборудования, Павел подготовил план внедрения готового технического решения – замены блока управления системой технологического процесса, источника бесперебойного питания, а также распределительного щита в блок-боксе печи. Затем, команда ЯТЭК приступила к монтажу элементов системы. Совместными усилиями службы КИП, энергетиков и сервисного центра к 30 сентября работы были завершены.

«Новый блок управления устойчив к просадкам напряжения и более удобен в эксплуатации. Он также повышает надежность работы печи. Кроме того, свежее техническое решение применимо для остальных трех наших блоков управления. В локальной системе есть алгоритм блокировки технологического процесса в случае превышения допустимых параметров температуры или давления сырья. Сейчас установка работает бесперебойно. Это мой первый опыт в настройке блока управления системой технологического процесса данного типа. Такой профессиональный вызов мне показался интересным, и в будущем я с радостью поучаствую в реализации идей по улучшению производства», – поделился Павел.

Обновленная система автоматического регулирования обеспечила успешный выход на технологический режим. Исчезли проблемы с энергообеспечением средств автоматики, горение идет по установленным операторами значениям температуры, без срыва пламени и внеплановых остановок. Новая система управления рекомендована к применению на производственной площадке ПАО «ЯТЭК».

Сейчас компания проводит техническое перевооружение установки регенерации метанола. Строительство установки началось в 2022 году и уже завершено на 20 процентов. В июне начались работы по устройству железобетонных фундаментов под оборудование установки. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.