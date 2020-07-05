Инженер из Якутии приглашен на проект Первого канала

Инженер по снабжению из Верхнеколымского филиала ГУП ЖКХ Вячеслав Попов получил приглашение на кастинг проекта Первого канала «Голос 60+». Прослушивание запланировано на 15 июля, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу ГУП ЖКХ республики.

Отмечается, что заявку отправил сын Вячеслава Попова в конце июня, но уже получили приглашение на прослушивание.

«Сын самостоятельно направил мои записи в адрес Первого канала. 1 июля получили приглашение на кастинг. Удивлен и очень рад, что высокое жюри из тысячи участников заметило мой голос. Прослушивание будет в Москве 15 июля. Буду готовиться», — поделился Вячеслав Попов.

Отметим, что он являлся участником республиканского конкурса на НВК-Саха «Эн — сулускун (Ты — звезда)». Он также становился победителем международного инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын Майдан» в номинации «Вокал. Народное пение».