05.07.2020
13:35
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Желток

Инженер из Якутии приглашен на проект Первого канала

Инженер по снабжению из Верхнеколымского филиала ГУП ЖКХ Вячеслав Попов получил приглашение на кастинг проекта Первого канала «Голос 60+».  Прослушивание запланировано на 15 июля, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу ГУП ЖКХ республики.

Отмечается, что заявку отправил сын Вячеслава Попова в конце июня, но уже получили приглашение на прослушивание.

«Сын самостоятельно направил мои записи в адрес Первого канала. 1 июля получили приглашение на кастинг. Удивлен и очень рад, что высокое жюри из тысячи участников заметило мой голос. Прослушивание будет в Москве 15 июля. Буду готовиться», — поделился Вячеслав Попов.

Отметим, что он являлся участником республиканского конкурса на НВК-Саха «Эн — сулускун (Ты — звезда)». Он также становился победителем международного инклюзивного фестиваля-конкурса «Алтын Майдан» в номинации «Вокал. Народное пение».

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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