26.06.2020
14:37
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Некролог

InvestYakutia приносит глубокие соболезнования

Коллектив Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) приносит глубокие искренние соболезнования генеральному директору Кондрашину Александру Игоревичу в связи с безвременной кончиной горячо любимого отца


КОНДРАШИНА
Игоря Вячеславовича.

Скорбим вместе с Вами. Крепитесь.

Источник: Коллектив Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)
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