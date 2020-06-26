InvestYakutia приносит глубокие соболезнования

Коллектив Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) приносит глубокие искренние соболезнования генеральному директору Кондрашину Александру Игоревичу в связи с безвременной кончиной горячо любимого отца

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