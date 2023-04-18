Инвестиции в никуда… миллионами!

Водитель из г. Нерюнгри «инвестировал» мошенникам 1 735 000 рублей

62-летнему водителю из г.Нерюнгри поступил звонок от незнакомки с предложением заработать деньги путем торговли на бирже. Заинтересовавшись заманчивым предложением, мужчина согласился. Далее с потерпевшим связался мужчина, представившийся брокером, и сказал, что будет ему помогать правильно вкладывать денежные средства, чтобы получить хороший доход. Под руководством звонившего заявитель сначала отправил 10 000 рублей, однако аферист убедил потерпевшего, что на такой маленькой сумме много не заработаешь, поэтому попросил внести больше денег. Поверив лжеброкеру, мужчина оформил кредит на 1 400 000 рублей, снял деньги с кредитных карт и всё перевёл на несколько абонентских номеров сотовых телефонов. В общей сложности потерпевший лишился 1 735 000 рублей. Он понял, что это были мошенники только, когда с него потребовали 400 000 рублей за страховку для вывода якобы заработанных денег.

Уважаемые граждане! Сегодня существует огромное множество предложений о пассивном доходе, которые кажутся очень заманчивым, однако — это всего лишь уловки мошенников. Не переводите свои денежные средства на счета и номера сотовых телефонов незнакомых вам людей, какие бы «золотые горы» они вам ни обещали. Будьте предельно бдительны!