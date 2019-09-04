Инвестиции «Колмара» в Южную Якутию оцениваются в 120 млрд рублей

Инвестиции якорного инвестора территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» угледобывающей компании «Колмар» до 2021 года оцениваются в 120 млрд рублей, рассказала журналистам на полях ВЭФ председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна ЦИВИЛЕВА.

«Общий объем инвестиций будет равен к 2021 году, когда мы полностью реализуем нашу стратегию, порядка 120 млрд рублей. Мы являемся одним из основных налогоплательщиков в нашем регионе», — сказала Цивилева.

Она добавила, что большой объем средств компания направит на развитие социальной инфраструктуры в Нерюнгринском районе в Южной Якутии, где работает компания. В частности, на полях ВЭФ компания подписала соглашение с правительством региона о сотрудничестве в обеспечении эффективной и устойчивой работы по развитию социальной инфраструктуры муниципального образования якутского города Нерюнгри. «Компания «Колмар» относится к ключевым инвесторам Республики Саха (Якутия). Для нас очень важно, чтобы угольная отрасль развивалась в дальнейшем и ключевым условием является качество человеческого капитала, а значит и развитие социальной инфраструктуры», — отметил Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов, подчеркнув, что будет продолжено сотрудничество по реализации строительных проектов, жилья для сотрудников «Колмар».

Угледобывающая компания «Колмар» является резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия», владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.