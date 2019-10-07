Интриги и самые ожидаемые схватки турнира Коркина

Самые интересные противостояния очередного турнира Гран-при «Дмитрий Коркин».

Капитан сборной Якутии, двукратный призер чемпионатов России Виктор Рассадин может надолго остаться в истории вольной борьбы республики как единственный пятикратный чемпион международного турнира серии Гран-при «Дмитрий Коркин». Золотые медали якутского турнира Рассадин завоевывал в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. Но в этом году для того, чтобы сделать золотой пента-трик, Виктору предстоит пройти схватки с лидерами мировой борьбы. Ведь весовая категория до 65 кг станет едва ли не самой конкурентной.

«Спорт Якутии», подогревая интерес любителей борьбы, рассказывает об интригах и самых ожидаемых схватках предстоящего турнира.

Самым титулованным атлетом веса до 65 кг станет трехкратный чемпион мира из Азербайджана Хаджи Алиев. Этот борец по праву считается одним из самых техничных вольников мира. Схватки с его участием обязательно соберут зрителей на трибунах ЦСП «Триумф» — ни один ценитель вольной борьбы не захочет упустить такую возможность. С берегов Босфора в Якутск приедет вскормленный у Енисея гордый потомок Тывы Чингисхан Эрдоган. Трехкратный чемпион Европы больше известен нам как Опан Сат и уже дважды был чемпионом нашего турнира. Правда, это было уже достаточно давно – в 2008 и 2009 годах.

К тому же в этом весе будет бороться воспитанник якутской школы вольной борьбы чемпион международных турниров «Иван Ярыгин» и «Кубок Тахти», выступающий за сборную Беларуси, Ньургун Скрябин. Притязаний на золотую награду нынешнего турнира в этой категории не оставят и молодые борцы из Якутии, других регионов России, а также зарубежных стран. Возможно, здесь мы вновь станем свидетелями очередной сенсации – стоит напомнить, как в прошлом году красноярский атлет Никита Сучков одолел в финале призера Олимпийских игр, чемпиона мира, итальянца кубинского происхождения Франка Чамизо. Правда, это было в весе до 74 кг.

Одной из главных афиш турнира станет очередная встреча двух россиян – олимпийского чемпиона, чемпиона мира Сослана Рамонова из Осетии и яркого бурятского борца, неоднократного призера чемпионатов России Евгения Жербаева. На прошлогоднем якутском международном ковре сибиряк смог нанести разгромное поражение титулованному атлету, выиграв со счетом 8:0, а затем стал чемпионом в этом весе. Для него это была уже третья золотая медаль якутского турнира. Надо полагать, что в этом году мы увидим не менее захватывающую схватку. Вольник из Грузии Константин Хабалашвили, ставший третьим на чемпионате Европы в 2014 году, покажет свою подготовку в схватках борцов веса до 70 кг. Здесь в качестве одного из лидеров мы увидим и финалиста чемпионата России, тувинца Арбака Сата из Красноярска.

Еще одна интрига предстоящего Гран-при – сможет ли спустя пять лет Александр Богомоев стать четырехкратным чемпионом Коркинского ковра и повторить рекорд Виктора Рассадина? Заслуженный мастер спорта трехкратный чемпион России и победитель Европейских игр будет выступать в категории до 61 кг, которая, как всегда, будет одной из самых конкурентных. Ранее он выигрывал золотые награды в 2011, 2012 и 2014 годах. Здесь мы ждем еще одного звездного участника, чемпиона мира из Кубы Йовлиса Бонне. В этой категории на ковер выйдет и чемпион Японии прошлого года, призер чемпионата Азии Юдай Фуджита. Так что предсказать судьбу медалей и в этом весе предсказать будет непросто.

Дебютантом XII международного турнира станет еще один чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, призер Азиатских игр и чемпионатов Азии Сушил Кумар из Индии. Смогут ли помешать опытному 36-летнему борцу выиграть якусткое золото молодые и голодные до побед соперники из многих стран мира? К конкурентам здесь смело можно занести, к примеру, чемпиона мира среди юниоров, призера Европейских игр Хаджимурада Гаджиева и Абубакара Абакарова, который выиграл в этом году золото юниорского первенства Европы. Оба спортсмена будут представлять Азербайджан. Это еще один вопрос, на который мы получим ответ уже в ближайшем будущем.

В весе до 57 кг, который массово будут штурмовать якутские вольники, мы ждем качественной борьбы от лидеров сборной республики, призеров чемпионата России Арыйаана Тютрина и Михаила Иванова. Грозной силой предстанут перед своими соперниками борцы самой легкой весовой категории из Бурятии. Чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев, победитель первенств России и призер, и чемпион многих турниров Тамир Гармаев, прогрессирующие спортсмены Алексей Мантатов, Жаргал Дамдинов будут готовы показать свой класс перед многочисленными болельщиками. Японец Казуя Коянаги тоже будет одним из претендентов на высокие места – он является серебряным призером чемпионата Азии и бронзовым медалистом Кубка мира. Еще один финалист чемпионата Азии – Махмутджон Шавкатов прибудет в Якутск из Узбекистана. Однако самым титулованным в этом весе станет серебряный призер чемпионата мира 2014 года член сборной Индии Амит Кумар.

Чемпион самого тяжелого веса Коркинского турнира 2016 года, призер чемпионата России из Бурятии Балдан Цыжипов тоже будет не прочь встать на высшую ступень пьедестала почета. Но в самой тяжелой весовой категории до 125 кг ему тут могут помешать многие известные атлеты. Прежде всего это обладатель серебряной и бронзовой наград чемпионатов Европы Даниель Лигети, финалист прошлогоднего турнира, опытный монгольский атлет Нацагцурен Золбоо, кемеровские силачи – Павел Кривцов и Остап Пасенок.

Одним из ярких имен турнира Дмитрия Коркина станет призер чемпионата мира и Европы Иштван Вереб из Венгрии. Ждем противостояния опытных гладиаторов ковра в весе до 92 кг с участием еще одного титулованного атлета – Ивана Янковского из Беларуси. У него за спиной три награды европейского континента – две бронзы и серебро, а также финал чемпионата мира 2018 года.

Турнир Гран-при «Дмитрий Коркин» уже прочно встал на ноги и, безусловно, станет одним из самых ярких событий в мировой борьбе. Добро пожаловать!