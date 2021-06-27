Интрига Игр Дыгына зародилась в первый же день. Традиционный лидер состязаний Егор Филиппов во время соревнований по мас-рестлингу получил травму. Из-за чего встало под сомнение его дальнейшее участие.

В первый день по трем видам спорта Филиппов занимал всего лишь пятую строчку. Лидировал в этот день красавец-таттинец Николай Матаннанов.

Сегодня, во второй день состязаний, стало известно, что Филиппов продолжит борьбу. Фанаты ликовали!

В ходе второго дня Филиппов показал истинную силу духа, несмотря на серьезную травму, он успешно выступил в состязаниях по борьбе хапсагай, переносе камня и стрельбе из лука. В итоге уроженец Хангаласского улуса стал пятикратным чемпионом Игр Дыгына!

Второе место занял Николай Матаннанов из Таттинского района, а бронза досталась Дьулустану Ноговицыну из Горного района.

Отметим, что Егор Филиппов и Дьулустан Ноговицын — воспитанники спортивного клуба «Боотур» семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского.