Интимная переписка и шантаж: В Якутии ищут жертв преступлений

Прокуратура Нерюнгри признала законным возбуждением следственным отделом по г. Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

На момент возбуждения уголовного дела установлено, что житель Нерюнгри в январе 2020 года, используя «фейковый» аккаунт в социальной сети, с дальнейшей целью вымогательства денежных средств, вел от имени несовершеннолетней девушки переписку интимного характера с молодым человеком, привлек при этом к совершению преступления двух сообщников.

В начале февраля мужчина вместе с сообщниками встретился с молодым человеком, с которым вел переписку и его другом. В ходе разговора, действуя группой лиц по предварительному сговору, мужчины потребовали передать им денежные средства в размере 10 тысяч рублей с каждого, угрожая сообщить в правоохранительные органы о противоправных действиях по переписке интимного характера с несовершеннолетней, а также угрожая применением насилия.

В настоящее время правоохранительными органами проверяется версия о возможной причастности указанной группы к совершению аналогичных преступлений на территории Нерюнгринского района.