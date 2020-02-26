Интервью, взятое журналистом «Кэскил» у Альберта Никанорова, предопределило его выбор профессии

Альберт НИКАНОРОВ по специальности журналист. Работает в Малой Академии наук РС (Я). Газета «Кэскил» сыграла в его жизни особую роль. В далекие 2000-ые годы сотрудники издания взяли интервью у Альберта и …не опубликовали. Что же было дальше?

Газета «Кэскил» сыграла немаловажную роль в выборе жизненного пути многих детей республики. Альберт Никаноров — не исключение. Когда он учился в 3-м классе Нахаринской средней школы Мегино-Кангаласского улуса, к ним приехала делегация издательства «Кэскил». Журналисты редакции взяли у парнишки настоящее интервью. Даже на диктофон записали его ответы и сфотографировали на профессиональную камеру.

“Они приехали на УАЗике, их, кажется, было трое или четверо, включая водителя. Мне сказали, что они ищут интересные мысли. Тогда мне показалось, что мои ответы на вопросы более, чем достойные. Все действо происходило в школьной библиотеке. Моя семья выписывала газету «Кэскил» уже тогда, когда я был в детском саду.

У меня взяли интервью, сфотографировали и уехали. Я с нетерпением начал ждать следующего номера. Как вчера помню, беру в руки свежий номер газеты, но к великому сожалению, себя не обнаруживаю. Но я не терял надежды и ждал свое интервью или хотя бы вырезку из него во всех последующих номерах «Кэскил». Между делом читал газету от корки до корки в надежде где-то отыскать свое имя. Ничего не пропускал, ни одной строчки”, — смеётся Альберт.

Увы, он так и не дождался своего звездного часа. Разочарование со временем сменилось принятием неудачи и умением проигрывать. Вскоре Альберт поступил в Майинскую гимназию и сам стал интересоваться журналистикой. Начал писать небольшие заметки, какие-то статьи даже публиковались в местной газете “Эркээйи”. Но первое «интервью» так и осталось в сердце Альберта как напоминание о несбывшейся мечте увидеть себя на страницах газеты “Кэскил”.

“Я тогда решил, что кто-то оказался более оригинальнее, и на фоне мыслей других ребят мои утратили свою ценность и ушли в небытие, — смеется Альберт — очень огорчился. Если бы оно вышло вовремя, я бы испытал большую радость. Я ждал, предвкушал свой выход на страницах газеты, причем довольно долго — полгода точно, надеялся до последнего. Как я представлял, однажды мои родители увидят на страницах газеты меня».

После окончания гимназии Альберт поступил в отделение журналистики Северо-Восточного федерального университета.

«При кафедре мы выпускали свою газету “Прожектор”. Создали клуб журналистов, где первым гостем был сам Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ. Во время стажировок в Московском государственном университете, реализации совместных проектов с газетой «Кэскил» в моей памяти все время всплывал этот момент. Естественно, это было неудачей, большой неудачей для школьника из сельской глубинки: не увидеть себя в газете после настоящего интервью. Но все было так близко!» — вспоминает Альберт.

Он считает, что такие издания как “Кэскил” формируют в нас личность в самом лучшем смысле этого слова: газета как институт, как зеркало нашего школьного времени. Ему сейчас до сих пор очень сложно представить свое детство без неё.