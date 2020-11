Интервью самого большого и красивого спортсмена Якутии

View this post on Instagram

Накануне титулованный якутский борец сборной Кыргызстана, чемпион Азии, участник Олимпийских Игр-2016 @ayaal_lazarev вышел в финал международного турнира Гран-При «Москва»✊🏻 Сразу после полуфинальной схватки он дал интервью известному журналисту Владимиру Иваницкому ✅👍🏻