08.11.2020
19:55
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Спорт
Интервью самого большого и красивого спортсмена Якутии
Накануне титулованный якутский борец сборной Кыргызстана, чемпион Азии, участник Олимпийских Игр-2016 @ayaal_lazarev вышел в финал международного турнира Гран-При «Москва»✊🏻 Сразу после полуфинальной схватки он дал интервью известному журналисту Владимиру Иваницкому
Источник: https://www.instagram.com/p/CHUzBGwAxl9/
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