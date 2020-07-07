Интервью с лучшим психиатром России якутянкой Еленой Мордосовой

«Если не можешь заиметь лучшего, используй наилучшим образом то, что имеешь» — интервью с лучшим психиатром РФ

В этом году, в канун Дня медицинского работника, во Всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший психиатр РФ» одержала победу работа Елены Мордосовой, врача-психиатра Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

В конкурсе принимали участие 526 врачей со всей России по 36 номинациям. Конкурсная работа каждого участника содержала результаты деятельности врача за трехлетний период. Анализ работ проводился Центральной конкурсной комиссией под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Мне посчастливилось лично побеседовать с лучшим психиатром России, узнать подробности о работе психиатра и пациентах психоневрологического диспансера, антидепрессантах, и о том, как повлияла самоизоляция на психическое здоровье якутян.

— Елена Владимировна, начнем беседу с Вас, расскажите, пожалуйста, как начинался ваш трудовой путь?

— Несмотря на то, что в семье у меня не было никого, кто работал врачом, меня всегда привлекала именно медицина. Сначала я поступила в Якутский базовый медицинский колледж, и окончив обучение с красным дипломом, сразу же поступила на врача. Впервые в Якутский республиканский психоневрологический диспансер я пришла в 2005 году — после окончания колледжа, параллельно совмещала учебу в институте и работу в качестве санитарки приемного покоя, в дальнейшем медицинской сестры 3-го мужского отделения. В 2008 году получила диплом, прошла интернатуру по специальности «Психиатрия», и уже в 2009 году начала работу в качестве врача в 1-м мужском отделении ЯРПНД. С 2009-го по 2012 год консультировала в качестве врача-психиатра хирургические отделения Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи. На протяжении девяти лет, совмещала работу на кафедре неврологии и психиатрии медицинского института СВФУ старшим преподавателем, в 2014 и 2018 годах – доцентом кафедры. С 2015 года назначена на должность заведующей 7-го психотуберкулезного отделения ГБУ РС(Я) «ЯРПНД», одновременно консультировала НПЦ «Фтизиатрия» в качестве врача-психиатра. С декабря 2017 года и по настоящее время являюсь заведующей 4-го женского отделения ГБУ РС(Я) «ЯРПНД».

— Впечатляющие успехи. Расскажите, почему именно психиатрия?

— Психиатрия — необыкновенная, весьма специфичная наука, всегда подразумевающая многозадачность. В силу того, что психическая патология всегда неразрывна связана с личностью, с образом мышления, реальную связь найти всегда трудно, поиск и анализ всех составляющих психической болезни — процесс сложный, невероятно увлекательный. Чаще всего в психических расстройствах встречается бред самого различного содержания: это может быть вымысел религиозного, философского, политического, экономического, юридического характера, что соответственно, требует должной компетенции врача в каждой их этих областей, для того чтобы найти реальную связь и установить истинную степень вымысла.

Второе образование Елены Владимировны — высшее юридическое. С 2019 года Елена Владимировна является внешним совместителем на юридическом факультете СВФУ. В соответствии с требованиями, занималась разработкой рабочей программы для курса судебной психиатрии и судебной медицины.

Профессия психиатра дает человеку массу возможностей проявить свои творческие и другие задатки, постоянно совершенствуя свой интеллект, психологические и духовные аспекты. Все это я начала понимать сразу, в начале трудового пути, благодаря своему коллективу, они раскрыли мне главную деталь работы психиатра — воспитали во мне способность видеть и анализировать проблему со всех сторон. Я очень благодарна им за то, что развили во мне внимание, чуткость к пациентам. Сейчас я стараюсь передать эти знания и возможности молодым специалистам, ведь преемственность поколений — это фундаментальный принцип медицинского образования.

— О пациентах, отличается ли женская психика от мужской?

— Я работала и в женском, и в мужском отделениях, с уверенностью могу сказать, что в период обострения заболевания существенных отличий нет. Но, после купирования острых состояний можно заметить, что женщины более эмоциональны, доверчивы, внушаемы, легче поддаются психической коррекции. Наше 4-ое женское отделение психоневрологического диспансера рассчитано на 72 койки, и практически всегда преобладающее число из них — матери. У женщины с детьми уровень ответственности перед собой и детьми существенно выше, что заставляет их серьезнее относится к лечению и последующей реабилитации.

— С годами, становится ли больше людей с психическими нарушениями?

— Если смотреть статистику, то безусловно, больных стало больше. В первую очередь это больше связано с работой по выявляемости, с развитием психиатрической науки, с повышением профессионального уровня врачей. В последнее время отмечается большой рост пограничных патологий — много людей с неврозами, личностными расстройствами.

— Пограничные расстройства — это?..

— Под пограничным расстройством личности подразумевается такое состояние психики, когда настроение, поведение и система отношений являются нестабильными. Настроение у таких людей нестабильно, приступы тревожности, подавленного состояния или гнева возникают у них часто и, как правило, без видимой причины. Это понятие используется, главным образом, для объединения не резко выраженных нарушений и отделения их от психотических расстройств.

— Раньше люди боялись психиатров как огня. Да и сейчас, многим рассказать, что у них прошла операция — проще, чем признаться в лечении пошатнувшейся психики, скажите пожалуйста, становится ли со временем доверие к психиатрам выше?

— В наш цифровой век информация стала гораздо более доступной, и люди, наблюдая опыт лечения в зарубежных странах посредством СМИ, кинематографа и социальных сетей, стали гораздо внимательней относится к своему психическому здоровью, перестали игнорировать первые симптомы — стресс, тревожность и другие сигналы, своевременно обращаясь за помощью к психиатрам. Многие стали охотнее самостоятельно обращаться к психотерапевтам частной практики. У нас в психоневрологическом диспансере недавно открылось отделение дневного стационара, с первых дней доказавшее свою востребованность — стационар никогда не пустует, практически всегда заполнен пациентами с депрессивными расстройствами, что также подтверждает повышение уровня доверия.

Что касается отзывов в интернете о множестве побочных эффектов у антидепрессантов, здесь я хочу отметить — абсолютно все лекарства имеют побочный эффект, даже витамины, если принимать их неправильно. Не стоит бояться лечения назначенного психиатром, терапию мы всегда подбираем индивидуально, и при соблюдении с вашей стороны всех предписаний врача, улучшение состояния не заставит себя долго ждать.

— Самый распространенный миф про антидепрессанты — с них невозможно «слезть». Единожды пройдя курс лечения, человек уже не сможет существовать без приема антидепрессантов всю оставшуюся жизнь. Пожалуйста, прокомментируйте это.

— Ни один из препаратов, применяемых в современной психиатрии, не вызывает привыкания. Терапия антидепрессантами направлена на нормализацию настроения, возвращения в то состояние, в котором человек чувствует себя комфортно, готов работать, состояние, позволяющее адаптироваться в сложных ситуациях без потери интереса к жизни. Лечение заключается не только в приеме курса антидепрессантов, во многих клинических случаях прием препаратов сопровождается психотерапией — беседами с психотерапевтом. Сеансы психотерапии могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Многое зависит и от самого человека — где-то нужно будет сделать усилие над собой и начать заняться спортом, либо завести новое хобби, или же совместить и спорт, и новое увлечение, привнести что-либо новое в свою жизнь, захотеть измениться, тем самым помогая себе вернуться в повседневное русло. Лечение не прерывается резко, все происходит постепенно, таким образом, за время лечения пациент набирается сил для выхода из ситуации, повлиявшей на психоэмоциональное состояние, подсознательно учится не допускать сбоя психики в дальнейшем. Конечно, исходя из диагноза, самочувствия пациента, курс лечения может быть повторен, но случаи, когда требуется пожизненный, ежедневный прием препаратов — встречаются очень, очень редко.

— Пандемия коронавирусной инфекции сильно изменила наш привычный уклад жизни. Как насчет изменений у вас, стало ли больше обращений?

— Нет, пациентов за время самоизоляции в республике у нас не прибавилось. Жалоб стало больше со стороны хронических больных, у некоторых из них усилилось чувство тревоги, из-за невозможности выйти на улицу, они невольно вплетаются в фабулу болезненных переживаний, и весьма значительно, что провоцирует обострение течения хронического заболевания.

— Ваша профессия как-то влияет на повседневную жизнь?

— Как такового, выраженного влияния нет, я просто стала относиться терпимее ко всему. Не зацикливаюсь на жизненных невзгодах, вывести меня из себя практически невозможно. Если говорить о влиянии медицины — безусловно да, мой супруг тоже врач, хирург — травматолог РБ№2 — ЦЭМП Мордосов Анатолий Николаевич, а наша дочь в свои 12 лет уже твердо решила продолжить нашу семейную династию врачей, планирует стать врачом-онкологом.

— За пятнадцать лет работы в психиатрии, был ли какой-либо случай, что запомнится Вам на всю жизнь?

— Да, конечно. Он не совсем из психиатрической практики, но воспоминание о нем греет душу, я им горжусь: однажды после сон-часа в отделении, больные отправились на полдник в столовую. Вдруг одна из больных сильно подавилась, действия медперсонала в отделении к успеху не привели, и когда меня позвали, у пациентки уже наступила клиническая смерть. А незадолго до этого случая, у нас в диспансере прошло обучение по реанимационным мероприятиям. И тут я, совершенно не имея никакого опыта, только эти теоретические знания, принялась реанимировать свою пациентку, и мне это удалось! Чему сильно была удивлена прибывшая бригада скорой медицинской помощи. Примечательно: после клинической смерти у данной пациентки прекратилось проявление абсолютно всей симптоматики ее заболевания, человек пошел на поправку.

— В завершение нашей беседы, посоветуйте, пожалуйста, как сохранить свое психическое здоровье нерушимым?

— Мне очень нравится английская поговорка «Если не можешь заиметь лучшего, используй наилучшим образом то, что имеешь» — я ей всегда следую, и всем советую.

— Благодарю за беседу, Елена Владимировна! Еще раз поздравляю с высоким званием Лучшего психиатра РФ, и желаю дальнейших профессиональных успехов, покорения новых вершин!