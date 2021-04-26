Интервью с ликвидатором Чернобыльской катастрофы Юрием Шкуренко

Сегодня, 26 апреля, весь мир отдает дань памяти ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. С момента одной из самых страшных трагедий человечества — взрыва на Чернобыльской АЭС — прошло 35 лет. Подобной катастрофы мир ранее не знал. В работах по ликвидации последствий аварии участвовало свыше 600 тысяч человек, благодаря героизму которых удалось спасти миллионы человеческих жизней.

Часто мы ищем героев в книгах и в боевиках, а они гораздо ближе, чем нам кажется. В Акционерной компании «Железные дороги Якутии» трудится Юрий Николаевич Шкуренко. Он работает ведущим специалистом по транспортной безопасности. Немногие знают, что он был одним из участников тех страшных событий, которая поделила жизнь многих на «до» и «после».

Он неохотно говорит о тех днях и просит не писать о нем, но все-таки нам удалось с ним поговорить.

Юрий Николаевич родился в поселке городского типа Ерки на Украине. Его жизнь мало чем отличалась от жизни любого советского человека до 26 апреля 1986 года. Детство, школа, служба в армии, учеба, затем служба в органах внутренних дел. Когда случилась авария, он служил в Вышгородском РОВД УВД Киевского облисполкома в должности инспектора уголовного розыска.

«26 апреля 1986 года нас подняли по тревоге. В первый раз там был с 26 по 29 апреля. Мы стояли в оцеплении, несли службу по охране общественного порядка и по недопущению к месту нахождения атомной электростанции гражданских лиц, которые не имели отношения к ликвидации пожара. Было ли страшно? Тогда никто об этом не знал, информации ведь практически не было. Ну, пожар да пожар. Мы были в противогазах, в первый день никакой химзащиты у нас не было. Второй раз мы поехали в мае. Была создана первая группа по борьбе с мародерством. Вот тогда, конечно, мы уже знали о последствиях. Жить, конечно, хотелось всем, мы ведь были все молодые – по 28-30 лет. Было жутко видеть брошенные дома, кругом пустота на протяжении 30 километров, не с кем было даже пообщаться. Люди все побросали, брали с собой только документы и одежду. Выезжали на три дня, а оказалось надолго… Я там был с 5 по 19 мая — тогда в 1986 году командировали только на две недели. Мы выехали оттуда 19-го мая. А потом пришлось в эту зону все равно возвращаться, так как я был оперативным работником, и преступники прятались в этой 30-километровой зоне, так как там все дома были брошены. Так что, практически, я весь май был там, да и в последующие годы тоже приходилось снова ехать в зону, где ранее жили люди, на сутки-двое в поисках преступников» — вспоминает Юрий Николаевич.

По словам Юрия Николаевича в советское время снабжение в городе Припяти, где находилась Чернобыльская АЭС, было одним из лучших в Украинской ССР. Преступники тащили из заброшенных домов все – радиоаппаратуру, драгоценности, и т.д., разукомплектовывали машины и потом перепродавали, распространяя радиационное заражение. Задачей Юрия Николаевича и его сослуживцев было предотвратить такого рода преступления. Боясь разграбления, некоторые жители, не смотря на предупреждения, все равно возвращались обратно в свои дома, чтобы сохранить свое имущество, и продолжали жить на зараженных территориях. С ними тоже приходилось работать, убеждая покинуть зараженную территорию.

В 1991 году Юрий Николаевич с семьей переехал в Алдан, где служил в органах внутренних дел, а с 2008 года трудится в Акционерной компании «Железные дороги Якутии», где отвечает за транспортную безопасность. Он очень скромный человек и героем себя не чувствует. Но благодаря таким людям, как Юрий Николаевич Шкуренко, которые с достоинством и честью выполнили свой воинский и гражданский долг, удалось ликвидировать последствия техногенной катастрофы. Сегодня этих людей уважительно называют «ликвидаторами», многие из которых поплатились своей жизнью и здоровьем во имя спасения мира от радиационного заражения.

Сегодня в день памяти ликвидаторов Чернобыльской катастрофы генеральный директор Василий Владимирович Шимохин и коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» желают Юрию Николаевичу крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Важно, чтобы каждый из нас помнил об этих событиях и героях, предотвративших распространение радиационного заражения, а молодое поколение должно брать пример с таких людей.