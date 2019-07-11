Интервью с колопроктологом на деликатную тему

Тема, с которой я решила обратиться к колопроктологам, весьма деликатна. Знаю, что многие люди мучаются годами от этого недуга, не желая разглашать причину своего недомогания. И зря.

Итак, геморрой. Это заболевание является самой известной проктологической проблемой и встречается довольно часто. Оказывается, 70-80% взрослых людей хотя бы раз в жизни сталкивается с ним. Тем временем, о нем почти не пишут статей, да и говорят не особенно охотно.

Договорившись встретиться с врачом-колопроктологом Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Галиной СМОЛИНОЙ, я направилась в ординаторскую колопроктологического отделения.

Самый разгар рабочего дня: кто-то из хирургов собирается на операцию, кто-то консультирует пациента, кто-то сосредоточенно работает с компьютером. Мы с Галиной Николаевной устраиваемся за большим столом, занимающим центральное место в кабинете, и беседуем.

— Галина Николаевна, колопроктологов я нашей республике не так уж много или я не права?

— Да, лет двадцать назад проктологов были вообще единицы, и сейчас в поликлиниках их нет, в частных клиниках работают наши же врачи, а наше отделение единственное в республике. У нас небольшой, но очень дружный, работоспособный коллектив, многие врачи занимаются наукой, защищаются – в отделении уже несколько кандидатов медицинских наук. Хорошие хирурги, учатся друг у друга, помогают друг другу. Научный руководитель отделения — заведующий кафедрой общей хирургии Медицинского института СВФУ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач республики Виктор Георгиевич ИГНАТЬЕВ. Врачи у нас молодые, я у них динозавр (смеется), работаю в больнице больше сорока пяти лет и более двадцати — в этом отделении.

— Расскажите, с какими проблемами обращаются в ваше отделение? Чем занимается врач-колопроктолог?

— Колопроктология – это раздел гастроэнтерологии, который занимается профилактикой и лечением заболеваний толстой кишки. Чаще всего к нам в отделение поступают с такими заболеваниями как хронический геморрой, причем, осложненный выпадением, кровотечениями, болями. Такие пациенты составляют пятьдесят процентов наших больных, еще двадцать процентов поступает с воспалительными заболеваниями прямой кишки, параректальной области, с опухолями. 90-95% из них оперируется, пяти процентам пациентов проводится консервативная терапия. В последнее время выросло количество новообразований. Тридцать процентов наших пациентов составляют больные раком прямой кишки.

После пятидесяти лет колопроктологи настоятельно рекомендуют всем проходить специальные исследования. Врачи выяснят не только сам диагноз, но и причину появления заболевания. В современной медицине используются специальные методики, которые позволяют поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение. Обнаруженные на ранней стадии такие проблемы, считают колопроктологи, — очень хорошо поддаются лечению.

— Давайте поговорим о геморрое. В каком возрасте и почему он появляется?

— Среди незаразных болезней геморрой занимает первое место по распространенности. Его можно разделить на острый и хронический, наружный, внутренний и комбинированный. В основном с этой проблемой к нам обращаются в пятьдесят — шестьдесят лет, но часто оперируем мы и пожилых людей, и в восемьдесят и в девяносто лет. Возрастных ограничений нет. Иногда это наследственная предрасположенность (если ваши родители страдали геморроем, то, скорее всего, он появится и у вас). Но чаще всего геморрой — результат малоподвижного образа жизни и неправильного питания (злоупотребление жирной, острой, мучной едой и алкоголем).

— Что может спровоцировать его появление?

— Обычно наши пациенты на этот вопрос отвечают: «резкое поднял что-то тяжелое», «запор», «понос», «алкоголь».

— По каким признакам можно заподозрить геморрой?

— Первые признаки — появление свежей крови в кале на фоне полного здоровья, выпадение узлов из заднего прохода, неустойчивый стул, зуд и неприятное ощущение в заднем проходе. В некоторых случаях подобные симптомы сопровождают злокачественные опухоли кишки, люди принимают появление крови в кале за признак геморроя, а там оказывается рак. Поэтому надо быть настороже. Если вы заметили какие-то неполадки, следует отбросить ложный стыд и сразу обратиться к специалисту, не надо запускать болезнь.

— Появление геморроя можно предотвратить?

— В первую очередь необходимо отрегулировать дефекацию. Как поносы, так и запоры нежелательны. Профилактика геморроя — сбалансированное питание. Исключите из меню алкоголь, острую, жареную, копченую еду. Такая еда нарушает кровообращение. Кроме диеты и оптимизации физических нагрузок важную роль играет определенный комплекс лечебных упражнений, бег, плавание, велосипед.

Вот что советуют колопроктологи по профилактике геморроя:

Если у вас работа, связанная с долгим сидением, каждый час нужно менять положение тела, встать с рабочего места и походить хотя бы по 10-15 минут.

Водителям не стоит находиться за рулем более трёх часов, по возможности нужно выходить из машины и делать разминку.

Беременным рекомендуется также выполнение гимнастики и ежедневные прогулки пешком.

Замените мягкие кресла в доме и в офисе на жёсткие.

Старайтесь избегать тяжелой физической нагрузки.

Не сидите слишком долго на унитазе, а если у вас уже есть геморрой, то вместо использования туалетной бумаги подмывайтесь холодной водой.

Питание, прежде всего, должно быть разнообразным, включать продукты, содержащие белки, жиры, углеводы, клетчатку. Употребляйте пищу, не вызывающую запоров (супы, каши). Откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя, кофе, соленой, жирной и острой пищи.

Следите, чтобы ваш стул был регулярным, лёгким, мягким и эластичным. Желательно в одно и то же время, лучше — в домашней обстановке.

После 45 лет необходимо ежегодно проводить обследование толстой кишки.

Возьмите на заметку, от геморроя, как я поняла, никто не застрахован!