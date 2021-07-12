Интервью: лесные пожары в Якутии и Леонардо Ди Каприо

Официальный аккаунт «Саха диаспоры» предлагает вашему вниманию интервью с Розали из Бангкока. Она ранее написала голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо о ситуации с лесными пожарами в Якутии, и звезда пообещала помочь. Интервью можно посмотреть по этой ссылке.

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