12.07.2021
20:43
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Общество

Интервью: лесные пожары в Якутии и Леонардо Ди Каприо

Официальный аккаунт «Саха диаспоры» предлагает вашему вниманию интервью с Розали из Бангкока.

Она ранее написала голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо о ситуации с лесными пожарами в Якутии, и звезда пообещала помочь.

Интервью можно посмотреть по этой ссылке.

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/tv/CRN_bYPA0Lg/?utm_medium=copy_link
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