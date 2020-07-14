KYN SOL рассказала, что ее вдохновляет

Однажды Аристотель сказал: «Когда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение» и это действительно так, ведь музыка — это особый эликсир для души человека.

Музыка имеет удивительные свойства — вылечить, вдохновить и придать сил. В ней заложены эмоции и чувства автора, которые могут понять и слушатели. Музыка всегда найдёт настроение слушателя и сможет вместе с ним разделить любые моменты, состояния человека.

KYN SOL — Мекумянова Кюннэй — молодая творческая личность, которая пишет песни с глубоким смыслом. KYN SOL учится в Москве, в Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства российской академии имени Гнесиных (ГМКЭДИ РАМ им.Гнесиных) на 4 курсе. SakhaLife поговорил с восходящей звездой.

— Что означает ваш псевдоним — KYN SOL?

— “KYN” мое имя в сокращенном варианте, мое прозвище. В переводе с якутского означает “солнце”. Семья и друзья всегда называют меня “Кюн”, а “SOL” — это один солнечный день на Марсе. Когда-то я читала информацию о Марсе в интернете и нашла вот это слово, его значение мне так понравилось, что я решила взять его себе. И на некоторых языках “Sol” тоже означает солнце.

— Что для вас значит музыка?

— Музыка значит для меня почти все. Это мое средство самовыражения, мой образ жизни. Я родилась в музыкальной семье, поэтому даже не представляю свою жизнь без музыки.

— Когда вы начали петь? Расскажите о самом первом выступлении.

-Я начала заниматься пением где-то в 8-9 лет. Моя классная руководительница очень любила петь всем классом каждый день вместо обычного приветствия, вот тогда она заметила, что у меня есть музыкальный слух и неплохой голос. Она предложила моей маме начать работать в нашей школе «Айыы кыhата» и создать там свой ансамбль. С этого все и началось. А вообще, я с самого раннего детства любила петь. Всю жизнь мечтала стать певицей. Прямо начиная с нескольких месяцев все время стояла с расческой в руках у зеркала и пела (смеется), даже сейчас я иногда так делаю.

Первое выступление было в той же школе. Я участвовала в конкурсе талантов, пела песню «Нарыйаана хатыннарым» (не помню автора песни), очень сильно волновалась, до этого выходила на сцену только с танцами. Там были очень сильные дети, которые уже много раз выигрывали этот конкурс. Я выступила и думала, что сильно опозорилась перед всей школой, потому что считала себя не сильной в пении. Дети после этого даже смеялись надо мной, имитируя мою манеру пения и все мои движения. Сейчас вспоминаю и думаю, что выступила то я очень даже нормально, но стеснительность, конечно, подвела меня. Я до сих пор с ней борюсь. Кстати, тот конкурс я так и не выиграла, вроде заняла 3-е место, уже не помню.

— Как зарождаются ваши песни? Что вас вдохновляет?

— В основном, они зарождаются, когда мне сильно хочется сидеть за фортепиано и петь. Я как будто вхожу в какой-то транс, играю, вспоминаю что-нибудь из жизни, свои эмоции, впечатления от чего-либо и начинаю петь с такими эмоциями. Сначала пою рандомные слова, которые приходят в голову, но именно те, которые подходят к смыслу и эмоции песни. Смысл я изначально уже примерно понимаю обычно. А потом уже либо ищу подходящие тексты, либо сама сочиняю.

Бывает так, что просто так приходят мелодии, я их сразу записываю на диктофон. Было очень много ситуаций, когда люди косо смотрели и не понимали что происходит, когда я начинала просто резко петь в диктофон (смеется).

Мое самое любимое — это музыка из снов. Я стараюсь сразу проснуться посреди ночи и записать все услышанное, потому что песни из снов всегда классные и интересные. Еще бывает так, что кто-то играет на каком-нибудь инструменте, и я начинаю сразу импровизировать, подбирать мелодии.

Меня вдохновляют фильмы, сериалы, картины, танцы, да вообще все произведения искусства, а еще впечатления от каких-либо событий из жизни, истории из жизни людей и тд. Короче говоря, меня вдохновляют люди.

-Если я не ошибаюсь, первая песня, которую вы выпустили это песня “Икки дьыл5а”(“Две судьбы”)?

— Да, я ее выпустила в 2017 году. В то время я встречалась с парнем и отношения у нас были, мягко говоря, плохими. Я села за фортепиано, хотела сделать кавер на одну песню, но что-то пошло не так. Эта песня о том, как два человека, две судьбы были бы очень счастливы вместе, но они слишком разные, как луна и солнце, поэтому ничего не выходит.

— Совсем недавно на днях вышла песня “Born to”. Расскажите о ней.

— Это моя первая песня на заказ. Она написана в 2020 году, в январе. Моя подруга Ира Рехлясова — видеограф и работает с кинокомпанией “Арт Дойду”, они решили сделать подарок-сюрприз для ювелирного дома “Киэргэ” и предложили мне сделать для них музыку. Сказали, что им нужна музыка с определенным темпом, а текст должен быть таким, который объединял бы людей разных возрастов, наций, религий, национальностей и полов. Долго не раздумывая, я поняла, что нужно писать о любви к себе. Я сама постоянно борюсь со своей самооценкой и подумала, что смогу хорошо передать чувства, слова поддержки, в которых сама периодически нуждаюсь.

— Еще до этой песни вы выпустили песню и клип “Один”. Расскажите об этой творческой работе.

— Оо, это была очень эмоциональная работа. В 2018 году был мой первый сольный концерт и мы с музыкантами каждый день к нему готовились. В один из таких дней, до начала репетиции, я была в очень подавленном состоянии, не знаю почему. Села за фортепиано, начала играть, петь со словами «я подавлен, изувечен, один» или что-то вроде того. Я плакала, когда сочиняла эту песню. Тем же вечером была сделана аранжировка, но в итоге мы ее чуть-чуть поменяли, потому что мне казалось, что чувства полностью не переданы. Это моя самая долгая работа, пыталась отточить ее до идеала, чтобы все в полной мере передалось слушателю. Наверное, я тогда надоела всем, кто работал вместе со мной (смеется), все время требовала что-то добавить, убрать и тд.

Всю жизнь я часто ощущаю себя одинокой, даже если вокруг меня есть люди. Особенно сильно это ощущается в Москве, когда ты просто еще одна пылинка в огромном мегаполисе. Поэтому добавила звуки московского метро.

Когда думала о клипе, сразу решила написать Ире Рехлясовой (видеограф), потому что вспомнила, что она очень круто рисовала и рисунки у нее необычные, иногда депрессивные и мрачные. Подумала, что она сможет меня понять и передаст все так, как мне хочется.

На самом деле, идей было еще больше, но из-за скудного кошелька я не смогла нанять хорошего режиссера, поэтому клип получился не таким, как мне хотелось бы. Было еще много локаций, людей, но многое удалилось. Техника, к сожалению, тоже смертна.

Записывала голос сама дома. В начале все делала в одиночестве, в темноте, но потом приехала сестренка, родители и под конец первого куплета весь дом был полон, все что-то делали, а я посреди всего этого пела об одиночестве (смеется).

Это была реально трудная работа, сейчас я думаю, что могла бы еще лучше ее сделать. Надеюсь, то, что я хотела сказать, было передано. Это все, что мне было нужно.

— Что бы вы посоветовали молодым начинающим исполнителям?

— Я бы посоветовала не бояться, работать над собой, до последнего верить в себя, в свою музыку и не терять себя! Это очень важно. Все мы, музыканты, пришли сюда, чтобы что-то рассказать людям. Потеряв себя, вы не сможете это им передать. Слушайте свое сердце, экспериментируйте и наслаждайтесь процессом.