Интервью из «красной зоны»: В ковидной реанимации я работаю с нулевого пациента…

Вторая волна covid-19, как говорят все без исключения медики, оказалась еще тяжелее, работа еще напряженнее. Медики продолжают трудиться в режиме нон-стоп, испытывая большую усталость — и моральную, и физическую. После небольшого перерыва я продолжаю говорить о работе в «красной зоне» с медицинскими работниками Якутской республиканской клинической больницы. Сегодня своей историей делится медицинский брат-анестезист.

Мой собеседник, окончив медицинское училище, вот уже тринадцать лет работает в отделении реанимации и анестезиологии.

— Это правда, что Вы одним из первых начали оказывать помощь инфицированным больным?

— Да, в ковидной реанимации я работаю так сказать с нулевого пациента, с конца марта или начала апреля.

«До пандемии коронавируса я думал, что моя работа была сложной. Как же сильно я ошибался!«

С марта работа стала в четыре раза сложнее. Основной сложностью летом были, конечно, необходимость работать в СИЗах и жара, плюс время от времени коллеги заболевают и уходят на больничный, из-за этого нагрузка по работе становится еще больше. В реанимации нужна сильная, стойкая психика, большая сила воли, умение быстро делать все и физическая сила.

— Планируете учиться дальше? На врача-анестезиолога, например.

— Я пытался поступить в медицинский, хотел стать патологоанатомом, но, увы, с химией у меня со школы проблемы, провалил ЭГЭ. Учиться на анестезиолога как альтернативу тоже рассматривал, но я понимаю, что не всегда буду молодым и сильным и менять сферу работы все равно придется, к сорока-пятидесяти годам перейду на более спокойную работу.

— Расскажите о своих коллегах.

— Почти все мои коллеги — мои ровесники, которые попали в отделение сразу после учёбы, кто случайно, кто по своей воле, в реанимацию, стаж у них сейчас примерно от пяти до десяти лет. Думаю, им просто было скучно в обычном отделении или в поликлинике. Я лично (для себя), поработал несколько месяцев в обычном отделении в своём улусе, но не смог выдержать спокойную работу и переехал обратно в Якутск, вернулся в реанимацию. Благо, коллеги, начиная от младшего персонала и кончая заведующим, обрадовались моему возвращению и сразу обратно приняли.

— Почему Вы выбрали работу в реанимации?

— Не смог работать в лаборатории и в обычном отделении. До клинической больницы первое время я работал в деревне, в фельдшерско-акушерском пункте, поработал лаборантом, но для меня это было скучно. Еще привлек график работы. Если попадаешь в ночную смену, то назавтра можно поспать до обеда, еще с детства не люблю подъем в семь утра. Родители в начале пандемии беспокоились за меня, часто спрашивали про здоровье. Работа как работа, когда график работы выпадает два через два, то вполне нормально. Правда, в большинстве случаев так не получается, кто в декретном, кто-то в учебном отпуске, кто-то заболел, так что когда выходит два дня отдыха, радуюсь как ребенок, будто два дня – это целая жизнь…

— Почему Вы решили пойти работать в «красную зону»? Выбора не было?

— Пошёл работать в ковидную зону, потому что мою основную работу модифицировали в экстренную ковидную. Выбор, конечно, был. Нужно было или переехать с кардиоПИТом в НЦМ или остаться в ковидной зоне, выбрал второе. Просто надел СИЗ и пошёл принимать пациента.

— Что для Вас самое тяжелое в вашей работе?

— Тяжело видеть, как ровесники родителей уходят так быстро. Если бы не вирус, у них бы ещё было время пожить. Недавно у нас лежал дедушка с 90% поражением лёгких. Уровень кислорода по тихой падать начал: 87%, 80%, 75%, а это уже состояние, когда надо пациента интубировать и подключать к аппарату ИВЛ. Перед вводом в искусственную кому доктор объяснил процедуру и причину интубации. Дедушка сделал глоток чая и перед погружением в искусственный сон улыбнулся и сказал: «Я, наверное, умру»… Через два дня дедушки не стало. Бывают ужасные ситуации, когда пациент знает про свою кончину и благодарит заранее… Все это очень тяжело.