Интервью актеров фильма «Река» Алексея Балабанова без купюр

Воспоминания якутских актеров о крупном российском кинопроекте.

О съемках фильма Алексея Балабанова «Река» вспоминают члены съемочной команды – режиссер, якутские актеры и их родственники. Много внимания уделено трагической гибели якутской актрисы Туйаары Свинобоевой.

По мнению кинокритиков и самих членов съемочной команды, фильм мог стать одним из лучших в творчестве известного российского режиссера, автора культовых фильмов: «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Про уродов и людей», «Кочегар», «Я тоже хочу» и других узнаваемых кинолент.

Историческое видеоинтервью дано почти полностью без купюр. Откорректированы лишь некоторые весьма деликатные моменты драматического характера.