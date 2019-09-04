Высокоскоростной интернет появится за Полярным кругом

Власти Якутии намерены сотрудничать с ПАО «Ростелеком», крупнейшим российским провайдером цифровых услуг и решений, в реализации инфраструктурного проекта в Арктической зоне республики. Речь идет о строительстве волоконно-оптической линии связи по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек».

Соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума 4 сентября подписали руководитель республики Айсен Николаев, глава Оленекского района Александр Иванов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» планирует содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры Оленекского района и устранению цифрового неравенства. Компания готова модернизировать сети связи в якутских селах Оленек и Харыялах и установить в них точки доступа в интернет.

Стороны также планируют сотрудничать в сфере развития телемедицины, создания и модернизации систем видеофиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения и экстренного оповещения, а также информационных систем в сфере медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с «Ростелекомом». Компания строит магистральные каналы связи практически на всей территории республики. Впервые ВОЛС протянется так далеко за Полярный круг. Конкурс уже проведен, оптика пройдет с Удачного через Верхнюю Муну до Оленька, и в следующем году работы уже завершатся. Это должно благоприятно сказаться как на качестве жизни людей, так и на социально-экономическом развитии Оленекского района в целом. Мы рассчитываем, что строительство ВОЛС продолжится дальше вглубь до Анабарского улуса», — пояснил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Отметим, что Якутия является лидером по строительству новых волоконно-оптических линий связи по всей стране. Сегодня к оптическим линиям связи подключено свыше 80% населения. В республике работают сразу несколько операторов. В прошлом году ими было построено 2 тыс км линий, в этом году Минкомсвязью России на подключение свыше более 1200 социально значимых объектов выделено 1,5 млрд рублей – работы будут завершены в течение трех лет.