Интернет-мошенники легко «развели» нерюнгринок

Первая потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что ей было необходимо приобрести новый двигатель на свой автомобиль. При поиске в сети «Интернет» нужного двигателя она оставила заявку на сайте «vsemotory», где указала свои паспортные данные и контактный телефон. На следующий день с ней связалась менеджер и рассказала, что представляет известную фирму. Затем общение продолжилось посредством мессенджера «Ватсап». Через некоторое время потерпевшей сообщили, что есть в наличии необходимый ей двигатель по цене 177 510 рублей. Женщину всё устроило и ей отправили предварительный договор, который не вызвал у неё никаких сомнений. Чтобы убедиться, что её не обманывают, потерпевшая просмотрела в интернете необходимую информацию о данной фирме, что также не вызвало никаких подозрений. После чего женщина согласилась на сделку и совершила оплату указанной суммы. Однако спустя месяц, согласно договору, двигатель так и не пришёл. Потерпевшая начала звонить менеджеру и писать на «Ватсап», но никто ей так и не ответил. Затем женщина позвонила на номер, который был указан на официальном сайте, и там ей ответили, что такой заявки не было, и что, скорее всего, она зашла на сайт «двойник» и отправила деньги мошенникам.

Ещё одна потерпевшая пояснила, что примерно год назад в социальной сети «VK.com» подписалась на группу «!Мир Вкуса!», которая занималась продажей сладостей. По словам девушки, группа была вполне оживлённая, постоянно были какие-то акции, скидки, розыгрыши призов в прямом эфире, и у неё не возникло никаких подозрений, что это могут быть мошенники. И когда в детском саду у дочери встал вопрос о заказе подарков на новый год, потерпевшая предложила родителям сделать заказ через эту группу, т.к. стоимость сладостей там была намного ниже рыночных цен. Все родители поддержали эту идею, и потерпевшая оформила заказ, за который произвела оплату в сумме 57 280 рублей. Однако после того, как деньги были перечислены, сообщения заявительницы перестали доходить до группы. Тогда девушка позвонила в транспортную компанию, которой они якобы должны были отправить сладости, где ей ответили, что на её имя ничего не отправляли. Тогда она поняла, что попалась на уловки мошенников.

Уважаемые граждане! Ещё раз напоминаем, что нужно быть предельно внимательными при заказе товаров посредством сети Интернет. Всегда читайте отзывы о продавцах перед тем, как совершить покупку, пользуйтесь только проверенными сайтами, не совершайте 100% предоплат. Берегите свои сбережения!