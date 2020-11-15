Интернет-мошенники использовали ребенка

SakhaLife.ru.

У 33–летней жительницы Мирнинского района интернет-мошенник похитил около 13 000 рублей. Коды подтверждения транзакций аферисту выдал несовершеннолетний сын потерпевшей.

Установлено, что 15–летнему сыну заявительницы в социальной сети «ВКонтакте» написал «двоюродный брат» и попросил отправить номер телефона матери, что подросток и сделал. После этого в ходе переписки мнимый родственник попросил школьника взять сотовый телефон родительницы и отправить поступившие туда одноразовые смс–коды. Мальчик, будучи уверенным, что переписывается с братом, выполнил его просьбу. Однако на следующий день мать обнаружила пропажу со своего банковского счета 12 500 рублей и в ходе разбирательств выяснила, что страница родственника была взломана, а с сыном общался мошенник.

Данный вид мошенничества известен давно, однако многие по–прежнему попадаются на уловку. Если вам в социальной сети поступили подозрительные сообщения от аккаунта знакомого, то лучше позвоните ему, или свяжитесь с ним каким-либо другим образом, чтобы проверить поступившую информацию. Будьте бдительны и берегите свои накопления!