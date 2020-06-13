Интернет-магазин с 46 тысячами подписчиков оказался ложным

В полицию обратилась 46-летняя жительница города Ленск. Женщина пояснила, что решила приобрести телефон Apple Phone в качестве подарка своему сыну. В социальной сети Instagram она нашла объявление о продаже подходящей модели телефона в одном из интернет-магазинов за 30 990 рублей. У женщины не возникли сомнения, так как увидела, что у страницы «istudio.28» 46 тысяч подписчиков и много положительных отзывов. Она написала менеджеру интернет магазина и заказала телефон, защитное стекло и два защитных чехла, на что тот предложил ей оплатить залог 500 рублей.

После того как потерпевшая через мобильное приложение банка осуществила перевод на указанные реквизиты карты, ей пришло сообщение, в котором были указаны ее данные, перечень товаров и общая сумма покупки. Также ей пришло сообщение о том, что после полной оплаты посылка будет отправлена по средствам курьера почтой России. Тогда она перевела на указанный счет 32 100 рублей и попросила трек-номер для отслеживания посылки, но через некоторое время она увидела, что ее номер заблокирован. Таким образом мошенники обманом похитили 32 600 рублей.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны при совершении онлайн-покупок. Не спешите переводить деньги на счета неизвестных лиц, не переходите по сомнительным ссылкам, оплачивайте заказ только при получении. Всегда проверяйте информацию, изучайте отзывы и покупайте безопасно!