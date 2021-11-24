«Золотая леди. Симпатии Интернета»

Интернет-голосование завершилось! По его результатам будет названа обладательница титула «Золотая леди. Симпатия Интернета».

А судьбу абсолютной победительницы конкурса «Золотая леди. Журфикс-2021», как мы уже писали, решает жюри. 24 ноября состоялась онлайн-встреча членов жюри с участницами конкурса. В его состав в этом году вошли: общественный деятель Александр Подголов, председатель жюри; издатель журнала «Журфикс» Яна Угарова; стилист-визажист Дмитрий Васильев; художник, член Союза художников России Анна Осипова (г.Санкт-Петербург); автор и исполнитель песен, продюсер, режиссер Алексей Егоров-Оркон; руководитель отдела рекламы и маркетинга компании «Азбука», генерального партнера, конкурса Снежана Семенова; советник главы г.Якутска, «Мисс-Виртуальная Якутия-2010» Вероника Высоких.

После общения с прекрасными конкурсантками члены жюри посовещались и сделали свой выбор, итоги которого будут озвучены 26 ноября в 16.00 на онлайн-церемонии награждения с участием партнеров и друзей проекта «Золотой леди», а также поздравлений звезд эстрады. Ссылка на вход в zoom будет направлена всем участницам.

Подробную информацию об итогах конкурса мы обязательно опубликуем на «Сахалайфе».