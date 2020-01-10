12 января в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского пройдет «Интернациональный новый год». Проект соберет самых активных представителей национально-культурных объединений, участников фестивалей и даст старт Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я).

Во время торжественной части будут подведены итоги 2019 года, награждены лучшие проекты в сфере национальных отношений. Также в программе музыкально-хореографическое представление «Мы вместе!», танцевальная программа.

Начало в 16:00.

Организаторы: Ассамблея народов РС(Я), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

