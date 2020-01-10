10.01.2020
17:00
126
Якутия
Интернациональный новый год
12 января в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского пройдет «Интернациональный новый год». Проект соберет самых активных представителей национально-культурных объединений, участников фестивалей и даст старт Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я).
Во время торжественной части будут подведены итоги 2019 года, награждены лучшие проекты в сфере национальных отношений. Также в программе музыкально-хореографическое представление «Мы вместе!», танцевальная программа.
Начало в 16:00.
Организаторы: Ассамблея народов РС(Я), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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