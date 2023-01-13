Интернациональный новый год прошел в Якутске

Интернациональный новый год отметили 13 января в столице республики. Межнациональный проект проводится Домом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) и Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия).

Началось мероприятие со знакового события — руководители национально-культурных объединений Якутии подписали соглашения о сотрудничестве с руководством Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Уверены, что тем самым мы создадим крепкий мост сотрудничества, который послужит взаимопониманию и развитию в области деловых и культурных связей.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, межнациональных отношений, этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Республики Саха (Якутия); совместная организация мероприятий, календарных национальных праздников народов; разработка культурных проектных программ, информационное взаимодействие в сфере государственной национальной политики.

Участников торжественной церемонии приветствовал министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Гаврил Кириллин.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения «Лучшие проекты 2022 года». За прошедший год национально-культурные объединения Республики проявили активность и порадовали своими проектами, добрыми делами, приняли участие в многочисленных благотворительных мероприятиях.