Интересные беседы с врачами

В рамках декады Международного дня инвалидов 29 ноября и 3 декабря с жителями отделения «Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов» Республиканского центра социального обслуживания в онлайн режиме организовали ярмарку здоровья врачи республиканской клинической больницы.

Видеоконференция прошла при поддержке попечителя спецдома депутат ЯГД, главного врача ГБУ РСЯ ЯРКБ Николая ВАСИЛЬЕВА. Участие приняли врач эндокринолог, и.о. Заведующей эндокринологического отделения ГБУ РСЯ ЯРКБ Валентина КЫЧКИНА, и врач ревматолог ГБУ РСЯ ЯРКБ Ольга ИВАНОВА . Модератором онлайн общения выступила представитель спецдома Саргылана Максимова.

Всего получателей социальных услуг 141 человек от 14 до 98 лет. Валентина Васильевна рассказала про эндокринные заболевания ( гипотериоз, сахарный диабет, зоб, ожирение и др. ). Причиной эндокринных заболеваний могут быть наследственные факторы, сбои в иммунной системе, инфекционные заболевания, различные воспалительные процессы. Иногда все эти симптомы могут долгое время игнорироваться, или могут быть приняты за обычное переутомление. Поэтому необходимо вовремя проходить обследование и сдавать анализы. Эндокринные заболевания имеют последствия для всего организма, так как гормоны играют важнейшую роль и в мужском, и в женском организмах. Поэтому при малейших подозрениях нужно обратиться к врачу, самолечение опасно для жизни.

Ольга Сергеевна подробно рассказала про заболевания суставов (артрит, артроз). Этой болезнью страдают не только пожилые но и молодые люди. Для профилатики нужно следить за питанием, вести здоровый образ жизни, не есть жирное, сладкое, не переедать, чтобы сосуды были чистыми, проверять холестерин, держать вес в норме, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом грамотно, давать правильную нагрузку организму, если решили заниматься спортом, то лучше с тренером. Обязательно пить витамин Д 3, перед началом занятий нужно сдать анализ крови, женщинам в период менопаузы проконсультироваться с гинекологом, для назначения кальция и коллагена.

Также врач посоветовала каждое утро правильно просыпаться, эти упражнения помогут организму проснуться и согреться суставам:

Ещё лёжа в постели делаем упражнения для суставов, начинаем массировать пальцы рук, затем крутим лучезапястные суставы, потом — локтевые суставы, дальше — плечевые суставы, тазобедренные суставы. Приподнимаем и опускаем, коленостопные суставы, крутим как велосипед. Также работаем и с голеностопными суставами. И в конце упражнений с ногами сжимаем и разжимаем пальцы. Далее делаем лимфодренажный массаж: гладим руки, шею в сторону сердца, тело снизу в сторону груди.

Главные советы для пожилых: если болят суставы, лучше ходить с тросточкой или купить фиксаторы для суставов и подобрать удобную обувь. Противовоспалительные крема и мази нужно намазывать обильно, чтобы хорошо пропитались, остаток вытереть салфеткой. Исключить стрессовые ситуации, например, резкая перемена климата — из холода улететь в жару, или резко начать заниматься спортом. Все должно быть плавно и равномерно, без вреда для организма.

Саргылана Егоровна от имени жителей спецдома поблагодарила врачей за содержательную, полезную и интересную встречу, участников видеоконференции за активное участие и пожелала всем крепкого здоровья!