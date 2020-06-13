Занимательное начало лета во Дворце детства

Завершается первая неделя летней занятости детей по дополнительным образовательным программам Дворца детского творчества им. Ф.А. Авдеевой.

Дистанционные занятия разработаны таким образом, чтобы минимизировать времяпровождение ребенка перед компьютером, телефоном и содержат игровую, развлекательную программу.

Так, ребята, посещающие «Инженерные каникулы: Мечтай! Исследуй! Создавай!» обучаются по шести направлениям Детского технопарка «Кванториум». Помимо занятий, дети успели пройти тест «Воображариум», который определял логику мышления участников, а также состоялось собеседование, где были определены познания ребят в проектной деятельности. Кирилл Тюканкин — участник инженерных каникул отмечает, что не хочется даже выходить из zoom-конференции, потому что очень много интересного и познавательного.

На площадке «ЛЕТО с ЛЕГО-инженер» собрались ребята самого разного возраста: самым младшим 4 года, а самые старшие закончили 4 класс. Все занимаются в одной группе. За это время дети познакомились друг с другом, нашли общие интересы и узнали много интересного о ЛЕГО и об инженерных профессиях (инженер-проектировщик, инженер-строитель, инженер-робототехник и инженер-космонавт). Все работы детей публикуются в Инстаграм странице кружка @lego.study.ykt. В пятницу состоится итог по баллам, где лидеры будут награждены памятными дипломами. Юному Лего-инженеру Никите Павлову, выпускнику 1 класса школы №7, очень нравятся занятия: «Больше всего мне понравилось конструировать робота и инфинити-куб», — поделился Никита.

Программа «Нескучная математика» начала работу 8 июня. В течение первой недели ребята познакомились друг с другом, с педагогами и начали активную подготовку к первой внутренней олимпиаде. На занятиях юные математики узнали, что такое магический квадрат, арифметика здоровья, потренировались в решении разных типов задач и головоломок, играли в логические игры. Кроме занятий по математике, участники программы начали изучение сквозных цифровых технологий, необходимых для успешного освоения профессий будущего.

Летняя площадка «Кругосветка» собрала 20 ребят. Программа разносторонняя и очень интересная: дети играли в психологическую онлайн-игру «Пальчиковая гимнастика», в игры на развитие памяти, решали задач по математике с элементами животных, участвовали в викторине «Умники и умницы», посмотрели видео-экскурсию по зоопарку «Zoopolis», обсудили про важность ответственного отношения к домашним животным, участвовали в мастер-классах. Впереди завершающий день, где ребят ждут занимательные тесты и конкурс рисунков.

Участниками элективного курса подготовки к ЕГЭ по обществознанию и по праву стали в основном ученики 11 классов. Программа выстроена таким образом, чтобы сделать упор на темы, которые вызывают наибольшее затруднения при сдаче ЕГЭ. Например, Конституционное право, политические партии, политические движение, избирательный процесс, международное право. Старшеклассники отрабатывают навыки выполнения тестовых заданий, пишут эссе, смотрят презентации, участвуют в дискуссиях, где активно делятся своим мнением. Ученица 11 класса Саха-политехнического лицея Попова Эвелина — выпускница Школы правовых знаний Дворца детского творчества. Эвелина отмечает, что из-за ситуации с самоизоляцией многие репетиторские занятия отменились и она очень благодарна возможности посещать онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ в такой важный и ответственный момент.

Завершается очень насыщенная и интересная неделя. Впереди выходные и теплые летние дни! Желаем всем отличного отдыха!