24.01.2020
10:01
76
Культура & Образование
Интересная встреча
22 января учащиеся и педагогический коллектив хореографического колледжа имени Аксиньи и Натальи Посельских встретились с Аизой Петровной РЕШЕТНИКОВОЙ в рамках проекта «Встречи с интересными людьми».
Творческая встреча с живой легендой культуры Якутии прошла в теплой, живой и доброй атмосфере, обучающихся колледжа затронули эпизоды воспоминаний об основателях, создателях хореографического колледжа Аксиньи и Натальи Посельских.
Аизе Петровне пожелали творческих успехов и крепкого здоровья.
Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
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