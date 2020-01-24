Интересная встреча

22 января учащиеся и педагогический коллектив хореографического колледжа имени Аксиньи и Натальи Посельских встретились с Аизой Петровной РЕШЕТНИКОВОЙ в рамках проекта «Встречи с интересными людьми». Творческая встреча с живой легендой культуры Якутии прошла в теплой, живой и доброй атмосфере, обучающихся колледжа затронули эпизоды воспоминаний об основателях, создателях хореографического колледжа Аксиньи и Натальи Посельских. Аизе Петровне пожелали творческих успехов и крепкого здоровья.

Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я). Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх