22.07.2020
15:04
148
Экология
Интересная находка в Якутии
Фото и видео из присланного:
В Хангаласском районе в п. Мохсоголлох. Были найдены останки древнего животного который жил миллионы лет до нашей эры, в районе дач копая яму под ледник на глубине метра в глине обнаружил остатки зубов остальные останки вмерзшие в вечной мерзлоте.
Фото: Из присланного
Источник: Из присланного
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