Интересная находка в Якутии

Фото и видео из присланного:

В Хангаласском районе в п. Мохсоголлох. Были найдены останки древнего животного который жил миллионы лет до нашей эры, в районе дач копая яму под ледник на глубине метра в глине обнаружил остатки зубов остальные останки вмерзшие в вечной мерзлоте.

Фото: Из присланного Источник: Из присланного

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