Интерес к онлайн распродажам в Якутии вырос на 50% 💻📱

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес жителей Якутии ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос на четверть по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, а аудитория онлайн-покупателей увеличилась в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок в республике: за время распродажи их посетили 52% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 57% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 37%. Тройку лидеров замкнул Ozon с показателем в 19%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 60% покупателей в Якутии. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 14% интернет-пользователей, спортивным товарам и книгам – по 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 4%.

В Якутске мобильный интернет-трафик на онлайн-площадках увеличился по сравнению с прошлым годом в почти в 1,5 раза, а с «доковидным» 2019 – более чем в 4 раза. Другие города республики также из года в год демонстрируют высокий рост интереса к таким покупкам: так в Ленске и Нерюнги трафик на онлайн-площадках увеличился на треть относительно 2020, и в 5 раз — по сравнению с 2019 годом. Интересно, что представительницы прекрасного пола стабильно удерживают лидерство в посещении онлайн-магазинов, где расходуют в 2 раза больше мобильного трафика, чем мужчины.

Чаще других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

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