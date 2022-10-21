Интерес к ипотеке у россиян снизился

После объявления мобилизации интерес к ипотеке снизился на 10%, сообщает РБК.

Количество заявок на ипотеку в последние две недели сентября снизилось примерно на 10% относительно первой половины месяца, рассказала журналистам исполнительный директор «Домклик» Мария Ромчанова.

По ее словам, в первые недели сентября среднедневное количество клиентов, которые обращались в Сбербанк с заявками на ипотеку, составляло около 13 тыс. Во второй половине сентября среднесуточное количество заявок сократилось примерно до 11,5 тыс.

Средний срок заключения сделки, по словам Ромчановой, составляет 30 дней, поэтому отражение тенденции на реальных сделках можно будет проследить в октябре.

После снижения в конце сентября в первой половине октября среднесуточное количество заявок на ипотеку выросло и составило около 12 тыс., уточнила она. «В целом мы не видим значительное падение спроса», — резюмировала Мария Ромчанов

Средняя стоимость одного квадратного метра вторичной недвижимости в целом по России с января по сентябрь выросла на 4,9%, продолжила она.

По статистике ипотечных сделок, заключенных в Сбербанке, больше всего — на 8% — цены снизились в Хабаровском крае. Кроме того, в Калининградской области стоимость метра на вторичном рынке снизилась с начала года на 7%, а в Ленинградской области — на 8%. Сильнее всего выросли цены в Ставропольском крае, где они прибавили 20%, Липецкой области и Алтайском крае — на 18%. В Красноярском крае цены на вторичном рынке жилья выросли на 17%.





