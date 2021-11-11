11.11.2021
12:40
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Образование

Интеллектуальный спорт в АГАТУ

Спорт у нас традиционно ассоциируется с физическими тренировками и состязаниями в силе, и ловкости. Но не менее важны и такие качества, как целеустремлённость, упорство и умение просчитывать действия противника.  Развить эти качества  помогают интеллектуальные виды спорта. Например, шашки и шахматы. В Арктическом ГАТУ интеллектуальные виды спорта курирует  тренер Гаврил Винокуров.  У студентов есть возможность посещать шахматно-шашечную секцию.

Как отмечает тренер, заниматься интеллектуальными видами спорта всегда полезно.  Даже если человек не обучался игре в шашки и шахматы с раннего детства, он может научиться, если есть желание. Эти игры развивают память и логическое мышление, учат внимательности и усидчивости, тренируют самостоятельность и силу воли.

Занятия по шашкам и шахматам проводятся в шахматном зале во вторник, среду и  четверг с 18.30 до 20.00 ч. Для записи в секцию можно обратиться по номеру +79659974661. Занятия проводятся как для студентов, таки для сотрудников университета.

Отметим, что в Арктическом ГАТУ работают 11 спортивных секций, благодаря которым у студентов появляются большие шансы проявить свои возможности и талант на многих спортивных площадках.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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