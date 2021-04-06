Интеллектуальная битва главных инженеров определила лучших

В рамках совещания с главными инженерами ГУП «ЖКХ РС (Я)» провели интеллектуальный конкурс, который определил лучших по профессии. «Битва главных инженеров», в которой приняли участие технические руководители из всех производственных филиалов, включала викторину и интеллектуальную игру с решением инженерных кейсов.

Экспертное жюри оценивало знания в теплоэнергетике, лидерские качества, уровень принятия взвешенных решений, коммуникаций и командную работу. В его составе: первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер Александр КОРЯКИН, его заместитель Владимир БОНДАРЬ, начальник производственно-технического управления Павел ЕМЕЛЬЯНОВ и начальник отдела планирования технических показателей Александр ОСИПОВ.

По результатам конкурса победителем интеллектуальной битвы стал главный инженер Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Илья КИФОРАК, второе место у главного инженера Нюрбинского филиала Антона КОСТИНА, третье – у главного инженера Амгинского ЖКХ Виктора КУЗНЕЦОВА.

Как отметил Александр Корякин, у остальных участников отставание от победителей по количеству набранных баллов минимальное.

«Главные инженеры предприятия продемонстрировали высокий уровень знаний и компетенций. Проведение подобного семинара-совещания с практическими мероприятиями способствует укреплению корпоративных ценностей и обмена опытом между специалистами. Конкурс для технических руководителей дает возможность проявить свои лучшие профессиональные качества, показать навыки и усовершенствовать знания», – подчеркнул он.

Победитель и призеры получили дипломы и ценные призы. А главное, три лучших инженера предприятия приглашены посетить завод компании «Инженерные сети» в г. Новосибирске, комплексного поставщика оборудования, изделий и материалов для инженерных систем от ведущих производителей.

По итогам мероприятий отмечено, что совещания главных инженеров будут проводиться ежегодно. Они будут совмещены с семинарами для главных энергетиков, инженеров производственно-технического отдела и других профильных специалистов.