Инсульт: профилактика, восстановление и новый ответ на вызовы времени

Накануне дня борьбы с инсультом мы говорим о нем и его профилактике с опытным врачом-неврологом, экспертом по инсульту, кандидатом медицинских наук, посвятившей много лет изучению и лечению инсульта Ниной ВАСИЛЬЕВОЙ. В настоящее время доктор активно занимается внедрением современных методов помощи пациентам не только с инсультом, но и другими состояниями, требующими реабилитационной терапии.

— Нина Афанасьевна, 29 октября — день борьбы с инсультом. Чем он опасен, какие нарушения организма вызывает?

— Начну с того, что впервые в 2006 году ВОЗ объявила инсульт глобальной эпидемией, так как сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда и инсульты) вышли и продолжают оставаться на первом месте по заболеваемости, смертности и инвалидности населения. С тех пор 29 октября отмечается как день борьбы с инсультом. На сегодня, в Российской Федерации, несмотря на то, что проводится целый комплекс мер по профилактике, грамотному лечению и восстановлению последствий инсульта, строятся новые сосудистые центры, готовятся квалифицированные кадры, такие показатели как заболеваемость, смертность и инвалидизация вследствие инсульта, к сожалению, не уменьшаются. Ежегодно в мире инсульт настигает более 15 миллионов человек, в России каждый год регистрируется более 500 тысяч случаев острых нарушений мозгового кровообращения. Тревогу вызывает то, что инсульт молодеет, в последние годы: не менее 20% нарушений кровообращения отмечается у лиц моложе пятидесяти лет и, по прогнозам специалистов, в ближайшие годы существенного снижения заболеваемости инсультом ожидать нельзя. При инсультах, в зависимости от локализации и обширности очага могут развиваться нарушения движения, параличи, контрактуры, нарушения чувствительности, координации, нарушение способности говорить, видеть, глотать, мыслить. К многочисленным проблемам со здоровьем добавляются ограничение общения, социализации, инвалидность, человек становится зависимым от окружающих, близких людей, нередко возникают проблемы в семье.

— И на первый план выходит проблема реабилитации? Насколько актуальна эта тема в современном мире?

— По современному определению ВОЗ, реабилитация – это комплекс мер, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями в достижении и поддержании оптимального функционирования во взаимодействии с окружающей средой. Как один из методов лечения, реабилитация известна человечеству издавна, но понималась и применялась она весьма обывательски: курс массажа, физиолечение, применение различных китайских методик, и это действительно приносило облегчение. Новое понимание реабилитации в Россию пришло не так давно, и оно связано с большими преобразованиями в системе отечественного здравоохранения. Ключевую роль сыграло внедрение более десяти лет назад национального проекта «Совершенствование медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», развитие высокотехнологичной помощи при инсульте и при инфаркте миокарда. Мы стали лучше лечить инсульты, спасать тяжелых, безнадежных пациентов. Но появилась новая задача – как пациенту жить дальше после перенесенного тяжелого инсульта с его многочисленными нарушениями функций организма, как восстанавливаться? Растет количество спасенных жизней, растет и количество людей, которые нуждаются в реабилитации. Я считаю, что решение проблемы восстановления здоровья, социальной и бытовой реабилитации людей, перенесших не только инсульты, но и другие тяжелые заболевания, должно быть приоритетом, государственной задачей номер один. Основными принципами успешной реабилитации можно назвать раннее начало, комплексность, индивидуальный подход, непрерывность и мультидисциплинарное лечение. Надо сказать, сейчас в большинстве случаев реабилитацию начинают рано, с отделения реанимации, с первых суток инсульта.

— Существует ли статистика, насколько эффективна реабилитация?

— Согласно Всемирному докладу об инвалидности, распространенность инвалидности выше, чем ожидалось, она составляет 15% от количества всего населения земного шара. По данным Минздрава России от 2018 года уровень инвалидизации после инсультов колеблется от 76 до 85%, к труду возвращается не более 10-12% пациентов, 25-30% остаются до конца жизни глубокими инвалидами. В Якутии, по официальным данным 2018 года, инвалидность от инсульта от всего количества инвалидов составила 11,9%, в Дальневосточном федеральном округе – 14,7%, по Российской федерации – 14%. Так что можно с уверенностью сказать, что меры, которые были приняты у нас по борьбе с инсультом, показали свою эффективность.

— Чем вызвана необходимость раннего начала реабилитации, ведь раньше больного с инсультом несколько дней даже не двигали…

— В остром периоде заболевания цель реабилитации – избежать возможных ранних, серьезных осложнений инсульта. Многочисленными научными многоцентровыми исследованиями доказано, что правильное ведение, правильный подход, медсестринский уход, в том числе ранние реабилитационные мероприятия, могут предотвратить такие осложнения, как застойная пневмония, сепсис, тромбоэмболии крупных сосудов, пролежни, болевой синдром и т.д. Летальность при них очень высока, каждый третий-четвертый больной по статистике может погибнуть в течение 28 дней после развития инсульта.

— Как происходит дальнейшая реабилитация?

— В дальнейшем перед специалистами-реабилитологами, их еще называют мультидисциплинарной командой, стоит задача восстановить нарушенные функции организма. Это порой очень длительный и сложный процесс, должна сказать, что большую роль играют, родственники, близкое окружение пациента и сам пациент. От близких людей требуются помощь, поддержка, терпение и огромная вера в успех проводимой реабилитации. Реабилитация должна быть непрерывной, период реабилитация условно делится на три этапа: первый этап, когда реабилитация идет в условиях реанимационного отделения, второй – когда реабилитация идет в специализированных отделениях с реабилитационным уклоном и третий этап – это амбулаторно-поликлинический или санаторно-курортный уровень, может быть, специализированный реабилитационный центр более высокого уровня. Вот по такой схеме должна быть разработана современная маршрутизация больного. На первом и втором уровнях большое внимание уделяется медицинской части, на третьем уровне – применению высоких технологий, социальной, культурной, бытовой, профессиональной реабилитации.

— Вы сказали о роли семьи в восстановлении человека после инсульта…

— Приходит время, когда пациент после лечения выписывается домой, возвращается в свою обычную среду, только уже с другими возможностями, иногда с множеством проблем, когда он полностью или частично зависим от окружающих его людей. При проведении реабилитации, специальное внимание уделяется вопросам оценки и восстановления различных функций организма: функции глотания, питания, правильного положения пациента в кровати и в прикроватном кресле, ранней активизации, профилактики развития пролежней, контролирования болевого синдрома, нарушенных функций тазовых органов, речевых нарушений и, как часто бывает, различных психологических проблем, так что роль семьи здесь очень велика.

— Существует мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. Что Вы думаете на этот счет? И какова эффективность реабилитации?

— На сегодня учеными достаточно хорошо изучены и доказаны те самые важные процессы, которые способствуют восстановлению нарушенных функций после инсульта или травмы. Это механизмы нейропластичности или восстановления связей между клетками мозга. Они в основном достигаются восстановлением обменных процессов между клетками мозга, кровотока, уменьшением отека мозговой ткани и активацией путей, которые были повреждены частично. Вот почему столь важен фактор времени при госпитализации пациента, когда происходит инсульт.Результат эффективной реабилитации позволяет существенно уменьшить смертность и инвалидизацию. За последние годы мы добились снижения больничной летальности от инсульта в Республике Саха (Якутия) до 9,8% (для сравнения: в Еврейской автономной области она составляет 31,2%, в Хабаровском крае – 23,7%). Огромна и экономическая выгода для государства в целом: начиная от сохранения демографических составляющих, уменьшения расходов на содержание инвалида (пособия, строительство домов-интернатов, затраты на лечение, обучение и прочее) до возможности человека продолжать работать, сохранить семью и так далее.

— Где и как у нас в республике происходит реабилитация инвалидов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения?

— Реабилитация пациентов после инсульта проводится в Республиканском социально-оздоровительном Центре комплексной реабилитации инвалидов при Министерстве труда и социального развития, которым вот уже двадцать восемь лет руководит заслуженный врач России, профессор Юрий Павлович СТЕПАНОВ. К нам попадают люди на втором и третьем этапах болезни, по прошествии острого периода мозгового и спинального инсульта. Ежегодно здесь получают лечение около трех тысяч человек. Специалисты Центра занимаются не только медицинской, но и социальной реабилитацией, решают большой круг вопросов, это обучение и восстановление бытовых и социальных навыков, общения, психологических проблем, консультируют по возникающим проблемам социального, юридического характера, по выбору технических средств реабилитации и другие важные для человека, перенесшего инсульт, вопросы.

— Я знаю, что вы очень активно работаете, ищите и находите новые методы работы, продолжаете эффективную реабилитацию и после выписки пациентов. Расскажите и об этом, пожалуйста.

— Еще летом, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, стало понятно, что закончится она не скоро, и мы стали думать, каким образом помочь нашим пациентам, прежде всего людям с инвалидностью. Перелопатили очень много информации, изучили имеющуюся литературу, научные статьи, посвященные альтернативной методике обычной, контактной форме реабилитации. Оказалось, выбор не так-то уж и велик. Самой подходящей, удобной и безопасной для наших пациентов формой является дистанционная контролируемая реабилитация. Мы связались с нашими коллегами из Москвы, Питера и Казани, которые такой опыт имеют, получили их одобрение и, что очень важно, необходимую методическую помощь, и начали работать.

— Это инновационный метод?

— Да, метод дистанционной контролируемой реабилитации является инновационным, им впервые начали заниматься в Китае, США, Канаде и Австралии. В этих странах с 2004 по 2014 год были проведены серьезные научные исследования. В России метод зарегистрирован официально только в 2019 году. В принципе, сам метод прост: необходимо наличие телекоммуникационной связи, интернета и обученного специалиста. На сегодняшний день мы находимся, можно сказать, на стадии внедрения. 5 октября мы приняли первого пациента из Олекминска, а на сегодня курс прошли уже более десяти человек и продолжают заниматься реабилитацией еще сорок. Выводы делать рано, но первые результаты нас вдохновляют, пациенты наши довольны, так как видят положительный результат от наших консультаций, занятий и рекомендаций. Люди благодарят, большинство желает пройти курс реабилитации повторно. Согласитесь, нечасто, даже в условиях сегодняшних ограничительных мер, приходят к людям домой (пусть и через экран) логопеды, психологи, эрготерапевты, инструкторы ЛФК и грамотные специалисты, знающие кое-что о реабилитации. Занятия проводятся индивидуально, в первой половине дня, в удобное для пациента время. Это стало возможным благодаря широкому развитию телекоммуникационной связи, сейчас практически каждый знает, что такое WhatsApp. Конечно, мы понимаем, что традиционную форму реабилитации ничто никогда не заменит, но на сегодняшний день метод, который мы начали применять, — необходимость!

— То есть реабилитацию вы проводите, используя телемедицинскую связь? Как это происходит на практике?

— В организации отбора пациентов мы начинаем работу с управлениями социальной защиты населения улусов и городов. Они в свою очередь выходят на связь с инвалидами, которым нужна наша помощь. Регистраторы центра связываются с пациентами через ZOOM и WhatsApp. Затем в зависимости от патологии пациента принимает врач-реабилитолог, каждый случай мы обсуждаем коллегиально, ставим реабилитационную цель, определяем задачи и начинаем работать с ним индивидуально. Применяем такие методы, как психотерапия, лечебная физкультура, занятия с логопедом, хомусотерапию, привлекаем специалиста по бытовой реабилитации. Обязательно запрашивается медицинская выписка пациента от лечащего врача поликлиники, где пациент наблюдается. Думаю, с учетом труднодоступности на огромной территории нашей республики, хорошим развитием интернет-связи такие подходы будут достаточно востребованы.

— Как же уберечься от инсульта? Что Вы посоветуете нашим читателям?

— Мне хотелось бы напомнить о тех мерах, соблюдение которых будет снижать риск заболевания инсультом. Придерживайтесь принципов здорового образа жизни, контролируйте и лечите высокое артериальное давление, высокий уровень глюкозы и холестерина в крови, обязательно принимайте прописанные врачом лекарственные препараты, особенно это касается людей, которые уже однажды перенесли инсульт, занимайтесь физкультурой, тем, кто имеет лишний вес, советую следить за питанием. Радуйтесь малому и меньше поддавайтесь стрессу!

— Спасибо, Нина Афанасьевна. Успехов Вам и Вашим коллегам!