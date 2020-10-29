Инсульт. Прочти и учти!

Инсульт. Ежегодно в мире от этого недуга умирает более 6 миллионов человек. Около 80% людей, перенесших инсульт, становятся инвалидами, многие из них нуждаются в постоянном уходе.

— Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения) – одно из самых распространенных неврологических заболеваний, — говорит врач-невролог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения России Игорь СТАРКОВ. — При инсульте часть клеток головного мозга лишается доступа крови, теряя возможность получать кислород и питательные вещества, и погибает. В результате развиваются нарушения речи, зрения, двигательных функций, памяти и мышления.

Игорю Васильевичу приходится ежедневно сталкиваться с последствиями инсульта, в данное время доктор консультирует больных пульмонологического отделения и отделения реанимации Якутской республиканской клинической больницы.

— Назовите, пожалуйста, основные факторы риска развития инсульта.

— Наиболее распространенные факторы риска развития инсульта являются: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, болезни сердца, повышенная вязкость крови, ожирение, вредные привычки (малоподвижный образ жизни, курение, прием алкоголя), пожилой возраст. Поэтому меры профилактики инсульта заключаются в контроле и снижении влияния каждого из названных факторов на здоровье.

— Что Вы советуете людям с повышенным артериальным давлением?



— Люди, страдающие гипертонической болезнью, чаще подвержены инсульту. Именно у них происходят кровоизлияния в мозг (геморрагические инсульты). Поэтому для гипертоника очень важно держать ситуацию под контролем: регулярно измерять артериальное давление, аккуратно принимать назначенные врачом лекарства, помогающие поддерживать артериальное давление на оптимальном уровне. Нормальными цифрами артериального давления являются: систолическое АД ниже 140/90 мм.рт.ст. Контролируйте артериальное давление. Снижайте уровень холестерина. Большинство инсультов происходят из-за сужения просвета артерий головного мозга или их полной закупорки (ишемический инсульт). Причиной являются холестериновые бляшки, оседающие на стенках сосудов. Чтобы минимизировать вероятность заболевания, необходимо придерживаться режима питания, предполагающего ограничение потребления жиров. Следует учитывать, что не все жиры вредны для организма (например, очень полезны полиненасыщенные омега-3 и омега-6 жирные кислоты). Людям старше 50 лет рекомендуется регулярно сдавать кровь на анализ уровня холестерина. Норма: 5,2-6,2ммоль/л.



— Что порекомендуете есть?



— Ограничьте употребление поваренной соли до 5 грамм в день. Постарайтесь исключить из своего привычного рациона переработанные продукты: фабричные кетчупы, соусы, снеки, чипсы.

Что рекомендуется? Злаки: хлеб и макаронные изделия из муки грубого помола, твердых сортов пшеницы, овсяная, пшеничная мука, овсяная, гречневая, перловая каши, сухари, приготовленные в духовом шкафу, овсяное печенье, бездрожжевой хлеб.

— Что еще важно?



— Физическая активность снижает риск инсульта на 15-20%. Отсутствие вредных привычек (в случае с инсультом наиболее вредно курение) уменьшает вероятность мозговой катастрофы на 20%. Если человек контролирует артериальное давление, сердечный ритм, уровни холестерина и сахара в крови — вероятность удара снижается на 50%.

Внимательно отнестись к своему здоровью, если кто-то из ваших родителей перенес инсульт или инфаркт миокарда, регулярно проходите диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры; Советую также ходьбу пешком на расстояние не менее трех километров (или не менее 30 минут) в день.

— Спасибо, Игорь Васильевич!