Инструкция: Как подключить дом к газораспределительным сетям?

Очень многие жители Якутска и районов выбирают природный газ в качестве основного отапливающего средства при строительстве частных домов. Выбор понятен, так как природный газ определяет существенную экономию при отоплении помещений и пищеприготовлении. Чтобы подключить свой дом к сетям газораспределения будущим потребителям необходимо пройти следующие этапы.

Первоочередная задача — заключение договора с Управлением газораспределительных сетей (УГРС) АО «Сахатранснефтегаз» о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Делается это через Службу единого окна по адресу ул. Петра Алексеева, 64. Нужно понимать, что это ответственный шаг, налагающий обоюдные обязательства по отношению к участникам договора. Крайне важно вчитаться во все условия соглашения перед его подписанием.

Далее нужно произвести первую оплату в течение 11 дней со дня заключения договора в соответствии с порядком оплаты, указанному в 10 пункте документа.

После уведомления со стороны УГРС АО «Сахатранснефтегаз» нужно получить план трассы и оригинал технических условий для разработки проекта газоснабжения жилого дома или здания.

Следующий шаг — разработка проекта сети газопотребления и газоснабжения жилого дома или здания путем обращения в специализированную проектную организацию. Далее необходимо согласовать проект с УГРС АО «Сахатранснефтегаз».

Затем нужно заключить договор со специализированной организацией, имеющей допуск на осуществление строительно-монтажных работ в границах земельного участка в соответствии с техническими условиями, после выполнения АО «Сахатранснефтегаз» строительно-монтажных работ по выводу наружного газопровода (стояка) на земельном участке.

Далее следует монтаж внутридомового газового оборудования и сети газопотребления путем привлечения специализированных организаций.

После этого нужно сдать в Службу единого окна УГРС исполнительно-техническую документацию (ИТД) на подключение объекта капитального строительства вместе с подачей заявления на оформление договоров поставки газа и на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (или предоставить договор на техобслуживание газового оборудования со сторонней организацией).

Затем заявители проходят инструктаж по безопасному пользованию газом в УГРС АО «Сахатранснефтегаз» и подписывают договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (или предоставляют договора на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание с одной из специализированных организаций). После этого в Службе единого окна подписывается договор поставки газа.

Остается осуществить пуск газа в газоиспользующее оборудование посредством обращения в Службу по техобслуживанию газового оборудования УГРС АО «СТНГ». Подать заявку нужно по номерам 460086, 460084.

Уже после это нужно будет подписать акты в соответствии с пунктом №9 Договора в Службе технологического присоединения УГРС и произвести оплату в течение 11 рабочих дней со дня пуска газа.