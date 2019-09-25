Институту развития образования и повышения квалификации – 80 лет

В далеком 1939 году 29 мая был издан приказ № 24 Народного комиссариата просвещения ЯАССР об организации Якутского республиканского института усовершенствования учителей путем объединения существовавшего тогда Института повышения квалификации кадров народного образования с педагогическим кабинетом Наркомпроса.

ЯРИУУ был организован в условиях, когда в республике создавались единые, трудовые, политехнические советские школы, не хватало учителей, многие из них имели 7-классное образование.

В целях совершенствования работы с педагогическими кадрами, обеспечения эффективности научно-педагогических исследований, организации дистанционного образования в 1998 году приказом министра образования РС (Я) от 12.06.1998 № 01-06/391 был создан Объединенный Институт развития образования (ОИРО).

А в 2010 году распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.09.2010 № 1060 путем слияния Института развития образования и института повышения квалификации имени С. Н. Донского-II создано ГОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации». С 2011 года институт является автономным учреждением и в 2012 году ему присвоено имя С. Н. Донского – II.

За эти годы в стенах учреждения прошли обучение сотни тысяч педагогов со всех уголков республики и регионов Российской Федерации.

Институт является научно-методическим руководителем пяти муниципальных образований – победителей: Амгинского, Горного, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского.

С 2011-2012 гг. с целью диссеминации опыта работы лучших школ и ДОО республики сотрудниками кафедр ИРОиПК впервые проведены курсы ПК в других регионах (в Хабаровском, Красноярском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной, Иркутской, Читинской областях, республиках Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва). Налажены связи с регионами РФ для проведения совместных ВКС-совещаний, вебинаров, переговорных площадок.

Проекты, реализуемые ИРО и ПК с 2014-2019 гг.: “Социокультурная модернизация образования РС (Я)”, “Инновационная инфраструктура в сфере образования как механизм образовательной поддержки социально-экономического развития РС (Я)”, “Международный летний институт”, Педагогическая ярмарка “Сельская школа. Образовательная марка”, “Трансформация ремесел как механизм развития культуры и социума в XXI веке”, “Школа молодого руководителя”, “Учителя Арктики”, «5 шагов к 100-летию Народного Учителя СССР М. А. Алексеева», “Английский для всех”, “Музыка для всех”, «Независимая диагностика качества обучения школьников», «Образовательная платформа Учи.ру”, “Новая модель аттестации учителей”, «Open Environment for Worldwide Mathematical Education», “Комплексная модель учительского роста”, «Школа высших достижений», “Малая зимняя школа”, “Малая весенняя школа”, «Весёлый день дошкольника» (Ве-Де-До), «Семь народов — семь алмазов», республиканский лингвистический турнир «ЯРА» (якутский, русский, английский языки)».

В 2016-2017 гг. ИРОиПК выиграл конкурс ФЦПРО по проекту «Разработка и реализация эффективной модели управления качеством образования в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия), работающих в сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты».

А в 2019 году пройден конкурсный отбор субъектов РФ по мероприятиям, направленным на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках Государственной программы РФ «Развитие образования». И в данное время реализуется проект «Гуманитарная школа по типу деятельности».

Сохраняя и приумножая славные традиции, Институт шагает в ногу со временем, внедряет в образовательную систему республики современные технологии, активно занимается научной деятельностью. 80-летие Института ознаменовано развитием цифровизации образования: разработана цифровая платформа ИРОиПК lk14.ru, интегрированная с программами «1С: образование 5», «1С: образовательное учреждение». Запущен проект «Цифровизация образовательной среды системы дополнительного профессионального образования», направленный на осуществление адресного, персонального повышения квалификации педагогов республики.

Сегодня институт уверенно движется по пути, намеченному основными приоритетами развития и совершенствования системы дополнительного профессионального образования: широкий спектр специальностей по профессиональной переподготовке, разнообразие тематики образовательных программ повышения квалификации, современные образовательные технологии, интеграция в международное образовательное и научное сообщество.

За прошедшие 80 лет Институту удалось добиться серьезных успехов, благодаря которым он занимает достойное место среди ведущих учреждений системы дополнительного профессионального образования Российской Федерации.