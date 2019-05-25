Институт Арктики прошёл государственную аккредитацию

В эти дни вышел приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования » Арктический государственный институт культуры и искусств».
Институт получил аккредитацию на следующие 6 лет на обучение по 23 образовательным программам. Учебный образовательный процесс прошёл строгую проверку на соответствие ФГОС. Институт аккредитован по всем заявленным направлениям. Надо отметить, что АГИКИ в последние годы усиленно работал над внедрением новых специальностей и соответствующих программ .
В этом году институт открывает новые специальности :
- бакалавриата по культурологии,
- бакалавриата по музеологии,
- магистратуры по народной художественной культуре,
- магистратуры по дизайну,
- магистратуры по социально- культурной деятельности,
- магистратуры по библиотечно- информационной деятельности.
В этом году откроется аспирантура по специальности: культурология.
До этого институт был аккредитован в 2012 году. И сейчас образовательная деятельность АГИКИ одобрена еще на следующие 6 лет. Поздравляем коллектив института и желаем дальнейшего развития и успешного продвижения!