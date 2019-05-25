Институт Арктики прошёл государственную аккредитацию

В эти дни вышел приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования » Арктический государственный институт культуры и искусств».

Институт получил аккредитацию на следующие 6 лет на обучение по 23 образовательным программам. Учебный образовательный процесс прошёл строгую проверку на соответствие ФГОС. Институт аккредитован по всем заявленным направлениям. Надо отметить, что АГИКИ в последние годы усиленно работал над внедрением новых специальностей и соответствующих программ .

В этом году институт открывает новые специальности :

бакалавриата по культурологии,

бакалавриата по музеологии,

магистратуры по народной художественной культуре,

магистратуры по дизайну,

магистратуры по социально- культурной деятельности,

магистратуры по библиотечно- информационной деятельности.

В этом году откроется аспирантура по специальности: культурология.

До этого институт был аккредитован в 2012 году. И сейчас образовательная деятельность АГИКИ одобрена еще на следующие 6 лет. Поздравляем коллектив института и желаем дальнейшего развития и успешного продвижения!