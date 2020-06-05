Instagram-пользователи выбрали победителя конкурса “Нарисуй рысь”



Алмазэргиэнбанк и зоопарк “Орто-Дойду” в День эколога, 5 июня, подвели итоги совместного детского конкурса “Нарисуй рысь”.

“Начало конкурса было приурочено ко Дню рыси, который отмечается ежегодно 15 апреля, а также к выпуску нашей новой детской книжки “Путешествие в зоопарк”. Ни для кого не секрет, что региональный банк опекает рысей, живущих в «Орто-Дойду». В этом году АЭБ специально для якутского зоопарка выпустил книгу, которую мы решили вручить всем юными художниками, принявшими участие в нашем конкурсе. В ней представлены все животные зоопарка, повествование в книге идет в стихотворной форме на русском, якутском и английском языках. Мы считаем, что такие акции очень важны для привития нашим детям уважения и трепетного отношения к природе, а также для формирования знаний о флоре и фауне родной республики”, — отметила руководитель направления корпоративной̆ социальной̆ ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья Миронова.



Напомним, что участниками конкурса могли стать дети с 1 по 4 классы включительно. Из представленных работ жюри, состоящее из сотрудников зоопарка, выбрало 10 лучших, которые были опубликованы на официальной странице банка в Instagram для голосования. Оно завершилось в 00:00 часов 1 июня. По итогам победителем конкурса стала Габышева Екатерина, набравшая в общей сумме 1507 голосов. Второе место занял Барамыгин Арсений с 969 голосами, третье место у Васильевой Айгылааны, которая получила 945 голосов. ⠀

Мама победительницы Ксения Зыкова поделилась впечатлениями о конкурсе: » Были очень рады принять в нем участие! Обе мои дочери рисовали, но в основной̆ тур прошел рисунок Кати. Она у меня девочка особенная в прямом и переносном смысле этого слова, у нее аутизм. Но это не повод для жалости, просто нужно всегда верить в своих детей! Животные — одна из ее любимых тем. Думаю, поэтому ее рисунку удалось пройти отбор и попасть в список претендентов на победу. Но то, что Катя заняла первое место, стало для нас приятным сюрпризом. Спасибо всем, кто поддержал мою дочку в этом конкурсе. Сами мы также голосовали и за других участников. Считаю, что все рисунки прекрасны и достойны победы”.



Организаторы отметили, что все участники получат книжки о зоопарке от АЭБ и памятные сертификаты. Ребятам, занявшим призовые места, также достанутся пригласительные билеты в зоопарк “Орто-Дойду”, памятные броши в виде рыси. Обладателю первого места вручат безлимитный абонемент в зоопарк «Орто-Дойду» на весь год. “В этот прекрасный праздник — День эколога — мы подводим итоги нашего конкурса рисунков. Благодарим за участие всех ребят, желаем дальше изучать животных и их биологию. Зная тонкости биологии вида, вы будете рисовать еще более реалистичные и красивые рисунки. Желаем всем здоровья и очень надеемся, что скоро сможем вручить ваши подарки в зоопарке», — поздравила победителей и участников конкурса заведующая научно-просветительским отделом “Орто-Дойду” Наталья Сафронова.

