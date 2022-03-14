Instagram официально заблокирован в России

В Роскомнадзоре подтвердили, что доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, сообщает издание ura.ru. Ранее сообщалось о блокировке ресурса в полночь 14 марта.

Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

Однако через VPN все отлично работает — и Инста, и фейсбук, пишут радостно в тгк-каналах, и делятся «проверенными, верными» VPN-ами.

Тем временем сообщается, что в Telegram зарегистрировались более 40 млн новых пользователей из-за блокировки Роскомнадзора других соцсетей.

А также, что Telegram начал разработку аналога stories, которые в перспективе полностью заменят аналогичный инструмент в заблокированном в России Instagram.

Также замечен рост пользователей ВК — как новых пользователей, так и старых: россияне массово «размораживают» и «реанимируют» свои аккаунты. Как сообщается в Викепедии, в марте 2021 ежедневная аудитория платформы в России увеличилась на 5,9 % год к году и составила 48 млн. Ежемесячная российская аудитория составила 73 млн. Каждый день ВКонтакте посещают 47 % российских интернет-пользователей. При этом ежемесячный охват рунета достигает 76 %.