23.06.2020
14:17
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Политика

Рейтинг: кто самый «любимый» политик в Якутске?

Из каких городов ставят лайки?

У многих якутских политиков появились аккаунты в социальных сетях. И самая любимая соцсеть якутян – это Инстаграм. Самое большое количество подписчиков у главы Якутска Сарданы Авксентьевой, а самое меньшее – у депутата Госдумы Галины Данчиковой.

Но обо всем по порядку.

У кого из популярных политиков – больше всего «лайков» из Якутска?

Есть «большая четверка» якутских политиков с большим количеством подписчиков: Сардана Авксентьева, Айсен Николаев, Федот Тумусов и Егор Борисов. Удивительно, но у действующего мэра Якутска 69% «лайков» не из Якутска.

Данные статистики (учитываются лайки за последнее время):

47% лайков у Айсена Николаева из Якутска;

45% лайков у Егора Бориса из Якутска;

42% лайков у Федота Тумусова из Якутска;

31% лайков у Сарданы Авксентьевой из Якутска.

Рейтинг якутских политиков по количеству подписчиков в Инстаграм

  1. Мэр Якутска Сардана Авксентьева — 167 тысяч
  2. Глава Айсен Николаев — 148 тысяч
  3. Депутат Госдумы Федот Тумусов — 55 тысяч
  4. Сенатор Егор Борисов — 55 тысяч
  5. Экс-кандидат в мэры Якутска Афанасий Алексеев – 44 тысячи
  6. Экс-министр Антон Сафронов – 16 тысяч
  7. Экс-заммэра Якутска Владимир Федоров – 9 тысяч
  8. Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев – 4 тысячи
  9. Экс-президент Михаил Николаев — 4 тысячи
  10. Министр Анатолий Семенов – 4 тысячи
  11. Председатель КС Александр Ким-Кимэн – 4 тысячи
  12. Депутат Алевтина Эверстова – 4 тысячи
  13. Зампред Ольга Балабкина —  4 тысячи
  14. Народный депутат Павел Ксенофонтов – 3 тысячи
  15. Депутат Иван Луцкан – 3 тысячи
  16. Народный депутат Мария Христофорова – 3 тысячи
  17. Народный депутат Алиш Мамедов – 2 тысячи
  18. Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев – 2 тысячи
  19. Спикер Якутской гордумы Альберт Семенов – 1 тысяча
  20. Министр Юрий Куприянов – 1 тысяча
  21. Депутат Анатолий Кырджагасов – 1 тысяча
  22. И.о. первый зампред Кирилл Бычков — 927
  23. Сопредседатель ОНФ Алексей Лаптев —  921
  24. Депутат Денис Васильев – 891
  25. Коммунист Дмитрий Шарипов — 770
  26. Народный депутат Петр Аммосов — 496
  27. Народный депутат Гаврил Парахин – 394
  28. Народный депутат Виктор Губарев — 361
  29. Экс-президент Вячеслав Штыров – 149
  30. Депутат Госдумы Галина Данчикова – 0 (?)
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