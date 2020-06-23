Рейтинг: кто самый «любимый» политик в Якутске?
Из каких городов ставят лайки?
У многих якутских политиков появились аккаунты в социальных сетях. И самая любимая соцсеть якутян – это Инстаграм. Самое большое количество подписчиков у главы Якутска Сарданы Авксентьевой, а самое меньшее – у депутата Госдумы Галины Данчиковой.
Но обо всем по порядку.
У кого из популярных политиков – больше всего «лайков» из Якутска?
Есть «большая четверка» якутских политиков с большим количеством подписчиков: Сардана Авксентьева, Айсен Николаев, Федот Тумусов и Егор Борисов. Удивительно, но у действующего мэра Якутска 69% «лайков» не из Якутска.
Данные статистики (учитываются лайки за последнее время):
47% лайков у Айсена Николаева из Якутска;
45% лайков у Егора Бориса из Якутска;
42% лайков у Федота Тумусова из Якутска;
31% лайков у Сарданы Авксентьевой из Якутска.
Рейтинг якутских политиков по количеству подписчиков в Инстаграм
- Мэр Якутска Сардана Авксентьева — 167 тысяч
- Глава Айсен Николаев — 148 тысяч
- Депутат Госдумы Федот Тумусов — 55 тысяч
- Сенатор Егор Борисов — 55 тысяч
- Экс-кандидат в мэры Якутска Афанасий Алексеев – 44 тысячи
- Экс-министр Антон Сафронов – 16 тысяч
- Экс-заммэра Якутска Владимир Федоров – 9 тысяч
- Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев – 4 тысячи
- Экс-президент Михаил Николаев — 4 тысячи
- Министр Анатолий Семенов – 4 тысячи
- Председатель КС Александр Ким-Кимэн – 4 тысячи
- Депутат Алевтина Эверстова – 4 тысячи
- Зампред Ольга Балабкина — 4 тысячи
- Народный депутат Павел Ксенофонтов – 3 тысячи
- Депутат Иван Луцкан – 3 тысячи
- Народный депутат Мария Христофорова – 3 тысячи
- Народный депутат Алиш Мамедов – 2 тысячи
- Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев – 2 тысячи
- Спикер Якутской гордумы Альберт Семенов – 1 тысяча
- Министр Юрий Куприянов – 1 тысяча
- Депутат Анатолий Кырджагасов – 1 тысяча
- И.о. первый зампред Кирилл Бычков — 927
- Сопредседатель ОНФ Алексей Лаптев — 921
- Депутат Денис Васильев – 891
- Коммунист Дмитрий Шарипов — 770
- Народный депутат Петр Аммосов — 496
- Народный депутат Гаврил Парахин – 394
- Народный депутат Виктор Губарев — 361
- Экс-президент Вячеслав Штыров – 149
- Депутат Госдумы Галина Данчикова – 0 (?)
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