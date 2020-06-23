Рейтинг: кто самый «любимый» политик в Якутске?

Из каких городов ставят лайки?

У многих якутских политиков появились аккаунты в социальных сетях. И самая любимая соцсеть якутян – это Инстаграм. Самое большое количество подписчиков у главы Якутска Сарданы Авксентьевой, а самое меньшее – у депутата Госдумы Галины Данчиковой.

Но обо всем по порядку.

У кого из популярных политиков – больше всего «лайков» из Якутска?

Есть «большая четверка» якутских политиков с большим количеством подписчиков: Сардана Авксентьева, Айсен Николаев, Федот Тумусов и Егор Борисов. Удивительно, но у действующего мэра Якутска 69% «лайков» не из Якутска.

Данные статистики (учитываются лайки за последнее время):

47% лайков у Айсена Николаева из Якутска;

45% лайков у Егора Бориса из Якутска;

42% лайков у Федота Тумусова из Якутска;

31% лайков у Сарданы Авксентьевой из Якутска.

Рейтинг якутских политиков по количеству подписчиков в Инстаграм