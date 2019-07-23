Инспекторы ГИМС рассказали детям, как обезопасить себя и оказать помощь людям, попавшим в беду

В рамках Месячника безопасности на водных объектах и акции «Вода — безопасная территория» государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по РС(Я) на основании соглашений о взаимодействии с целью недопущению происшествий при эксплуатации маломерных судов и обеспечения безопасности людей на водных объектах, были проведены совместный рейд во взаимодействии с контрольно-надзорными органами в Таттинском, Кобяйском, Олекминском, Момском районах.

В ходе совместных мероприятий проводилась разъяснительная работа среди судоводителей маломерных судов, по требованиям обеспечения безопасности пассажиров при посадке, высадке, в пути следования, а также по неукоснительному выполнению правил эксплуатации маломерных судов.

Особое внимание при проведении рейда уделялось наличию спасательных средств (обязательное наличие спасательных жилетов на каждом из участников движения и укомплектованность судна согласно установленным нормам), соблюдению допустимого количества людей на борту (пассажировместимости), установке допустимой мощности двигателя, проверке судоводительских, регистрационных документов. Проводились индивидуальные беседы с судоводителями маломерных судов и пассажирами о правилах безопасности на водных объектах с вручением листовок и брошюр.

Инспекторы ГИМС во взаимодействии с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РС (Я), ФГКУ «5 Отряд ФПС по РС (Я)», спасателями Службы Спасения РС (Я), представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий муниципальных образований, ВОСВОД РС (Я) провели информационно-пропагандистские рейды в неорганизованных необорудованных местах отдыха населения на водных объектах в г. Якутске, п. Жатай, Алданском, Мирнинском, Томпонском, Оленекском районах.

Отдыхающим разъяснили правила поведения на водных объектах и как правильно действовать в различных экстренных ситуациях, рассказали об основных спасательных средствах, применяемых на воде и наглядно показали первую доврачебную помощь тонущему человеку.

Также инспекторы ГИМС во взаимодействии со спасателями и пожарными провели профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях Нерюнгринского, Оймяконского, Булунского, Верхоянского районов.

Детям рассказали о том, как не следует вести себя на воде, о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя и оказать помощь людям, попавшим в беду. Например, ребята узнали, в каких местах нельзя играть, чтобы не упасть в воду, о том, что нельзя купаться в незнакомых местах, что необходимо делать, если попали в сильное течение. Инспекторы ГИМС наглядно продемонстрировали детям, как правильно пользоваться спасательными средствами, как оказывать помощь утопающему, объяснили, к каким несчастным случаям могут привести нарушения правил поведения на воде при купании.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил памятку о правилах поведения на воде.

ГИМС призывает всех участников движения на маломерных судах соблюдать предписанные правила эксплуатации маломерного судна, обеспечения безопасности пассажиров, а также соблюдения технических норм установленных для каждого судна.

ГИМС напоминает жителям и гостям республики:

Родители и педагоги, не оставляйте детей у воды без присмотра, не допускайте шалости на воде!

Необходимо купаться только в разрешенных местах! Не ныряйте в незнакомых местах, неизвестно, что может оказаться на дне.

Не используйте для плавания самодельные устройства (плоты, камеры, пенопласт и т.п.).

Не боритесь с сильным течением, плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.

При возникновении экстренной ситуации, не паникуйте, экономьте силы. Поддавшись панике, мы руководствуемся инстинктом самосохранения, а не полагаемся на здравые рассуждения.

Всегда соблюдайте правила безопасности на воде! Помните: водная среда не прощает пренебрежительного отношения!