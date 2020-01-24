24.01.2020
13:00
141

Происшествия

Инспекторы устроили погоню за угнанным авто

Инспекторами Госавтоинспекции Верхневилюйского района Якутии во время патрулирования по обеспечению  безопасности  дорожного  движения на 660-м километре  ФАД «Вилюй»  около 10:40 часов было  замечено  угнанное  транспортное  средство марки «Тойота Королла», которое двигалось со стороны Нюрбинского района.

На требования  сотрудников   ГИБДД  остановиться,  водитель не реагировал и продолжал движение. Автомашина была остановлена на 607-м километре ФАД “Вилюй”.  Пытавшийся скрыться от госавтоинспекторов 23-летний водитель оказался нетрезв.

Для дальнейшего разбирательства  водитель  передан ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району.    

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх