Инспекторы устроили погоню за угнанным авто

Инспекторами Госавтоинспекции Верхневилюйского района Якутии во время патрулирования по обеспечению безопасности дорожного движения на 660-м километре ФАД «Вилюй» около 10:40 часов было замечено угнанное транспортное средство марки «Тойота Королла», которое двигалось со стороны Нюрбинского района.

На требования сотрудников ГИБДД остановиться, водитель не реагировал и продолжал движение. Автомашина была остановлена на 607-м километре ФАД “Вилюй”. Пытавшийся скрыться от госавтоинспекторов 23-летний водитель оказался нетрезв.

Для дальнейшего разбирательства водитель передан ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району.