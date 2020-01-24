24.01.2020
13:00
141
Происшествия
Инспекторы устроили погоню за угнанным авто
Инспекторами Госавтоинспекции Верхневилюйского района Якутии во время патрулирования по обеспечению безопасности дорожного движения на 660-м километре ФАД «Вилюй» около 10:40 часов было замечено угнанное транспортное средство марки «Тойота Королла», которое двигалось со стороны Нюрбинского района.
На требования сотрудников ГИБДД остановиться, водитель не реагировал и продолжал движение. Автомашина была остановлена на 607-м километре ФАД “Вилюй”. Пытавшийся скрыться от госавтоинспекторов 23-летний водитель оказался нетрезв.
Для дальнейшего разбирательства водитель передан ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району.
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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