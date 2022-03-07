07.03.2022
15:07
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Общество
Инспекторы ГИБДД поздравили вдов погибших сотрудников
В преддверии праздника 8 марта сотрудники Госавтоинспекции поздравили с Международным женским днем вдов сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей.
Инспекторы пожелали женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Помимо теплых слов были подарены цветы💐💐💐, открытки и памятные подарки.
Коллектив Госавтоинспекции республики гордится и чтит память погибших сотрудников.
Фото: Из соцсетей
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
#ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)#Инспекторы ГИБДД поздравили вдов погибших сотрудников#республика саха (якутия)#Якутия
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