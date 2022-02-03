Инспекторы ГИБДД получили новые патрульные автомобили

В г. Якутске на территории музея «Россия — моя история» состоялось торжественное вручение ключей автомашин «Lada Vesta» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключи от 33 новых автопатрульных машин вручили министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал – майор полиции Владимир Прокопенко, заместитель министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Владимир Климов, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Александр Архипов.

Транспортные средства оснащены мощным 1,8-литровым двигателем. Другими плюсами автомобилей «Lada Vesta» стали повышенный дорожный просвет, высокие динамические характеристики, управляемость и комфорт. Машины укомплектованы наружными камерами кругового видеообзора с фиксацией и внутренними камерами с фиксацией происходящего в салоне, светодиодными маяками, обогревом сидений и лобового стекла.

За последние три года по проекту получено 162 патрульных машин, которые основательно укрепили материально-техническую базу многих районных подразделений, в том числе — самых отдаленных.

Новые автомобили позволят сотрудникам Госавтоинспекции максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя служебные задачи, а также станут важным подспорьем в повышении эффективности работы Госавтоинспекции региона и положительно повлияют на профилактику дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики.