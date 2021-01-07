Инспекторы ДПС спасли людей от страшной гибели

3 января в вечернее время на Ольчанском перевале Оймяконского района Якутии едва не произошла трагедия. У молодого водителя, следующего в Магадан, произошла поломка автотранспорта. Нахождение на высоте свыше 1000 км над уровнем моря при экстремальных — 50 градусов мороза даже за короткий период времени грозит как минимум обморожениями. К счастью, в это время на данном участке дежурил передвижной пост ДПС. Инспекторы вовремя обнаружили «Газель» и водителю была оказана помощь. Его обогрели, затем аварийная автомашина была отбуксирована в п. Усть-Нера.

Аналогичный случай произошел 5 января около 17:30 часов вечера на региональной автодороге «Анабар», где на протяжении нескольких десятков километров отсутствует какой-либо населенный пункт.

Нарядом ДПС была замечена автомашина «УАЗ». Выяснилось, что трое мужчин свыше двух часов тщетно пытались отремонтировать заклинивший двигатель. Полицейские с помощью спутниковой связи связались с участком дорожных работников и к ним отбуксировали аварийный транспорт.

Передвижной пост ДПС на базе вездеходного фургона «КАМАЗ» за долгую зиму спасает немало человеческих жизней.