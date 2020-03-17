Иностранных гостей на Якутском кинофестивале не будет

Якутский международный кинофестиваль, который запланирован на 18-22 марта, пройдет без зарубежных гостей. Планировавшие посетить Якутск иностранные гости примут участие в мероприятиях кинофестиваля онлайн.

К сожалению, из-за возникшей ситуации, другие зарубежные гости из Японии, Польши, Ирана и др. к нам не приедут. Большинство примут участие онлайн, после показов фильмов состоится скайп-связь с участниками конкурсных программ. Все ранее заявленные зарубежные картины остаются в конкурсной программе. Статус международного кинофестиваль не потеряет.

Для участия в кинофестивале приедут два иностранных гостя, которые на момент появления короновируса уже жили и работали в России. Это председатель жюри конкурса документального кино, кинокритик, писатель, режиссер Ник Холдсворт, который уже давно работает в России, и Симона Бауман, которая давно также давно приехала в Россию, и на данный момент работает на Чукотке.

Отметим, что в связи с принятием мер по усилению противоэпидемиологической работы изменен и формат мероприятий кинофестиваля. Церемония открытия пройдёт в формате закрытого показа фильма «Белый, белый день» – участника основного конкурса – для членов жюри и участников кинофестиваля. Запланированные мероприятия (кинопоказы, деловая и образовательная программы, творческие встречи) пройдут с численностью зрителей не более 200 человек. Церемония закрытия и награждение победителей пройдет в онлайн-режиме.