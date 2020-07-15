Иностранные профессора – о летней школе АГАТУ

Профессор Масанори Гото из Университета Хоккайдо (Япония) и профессор Жилмар Траварес из Федерального университета Лаврас UFLA (Бразилия) выступают в Международной онлайн-школе «Устойчивое развитие сельских территорий в условиях глобального потепления».

Профессор Жилмар Траварес из Федерального университета Лаврас UFLA (Бразилия) поделился своими впечатлениями:

«Эта первая неделя была действительно великолепной, и я хочу поздравить вас с работой. Примите мои поздравления! Что касается обмена мыслями и идеями, я хочу внести предложения: 1) организовать международную конференцию студенческих работ; 2) а также продвигать виртуальную выставку этих работ; 3) Я также предлагаю открыть форум для дискуссий на тему «Социальная и экологическая ответственность университета», чтобы обсудить мой тезис о том, что «социально-экологические проблемы определенно решаются совместными усилиями науки и техники». 4) Еще одним интересным направлением, которое следует рассмотреть, является разработка «Устойчивых социально-экологических технологий агроэкологии»».

Международная научная онлайн летняя школа «Устойчивое развитие сельских территорий в условиях глобального потепления» проходит на базе АГАТУ с 6 по 20 июля 2020года. За это время лекторами выступили профессора, ученые, исследователи из разных уголков мира с очень интересными лекциями в онлайн формате.

С лекциями ведущих ученых мира вы можете ознакомиться на Youtube канале «Вестник Арктического ГАТУ» по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCv8j0vxG0n7yJaq9q9h-WFw/featured

Также по ссылке https://yadi.sk/i/YaJWH2e3zT7jLA вы можете скачать и посмотреть лекцию профессора Кенджи Йошикава (Университет Аляски Фербэнкс, США) по теме «Традиционные способы хранения пищи в Арктике», где он рассказывает о своей работе в северных районах нашей республики.

Отметим, что уровень подготовки участников школы очень высокий и профессиональный, все лекции идут на английском языке. По итогам летней школы, студенты смогут опубликовать свои работы, статьи, исследования в одном из журналов университета Бразилии, под руководством профессора Жилмара Таварэса (Федеральный университет Лавраса, Бразилия).