Иногда они возвращаются — Арсен Томский озвучил новую миссию

Известный предприниматель из Якутии Арсен Томский в начале мая закрыл свой телеграм-канал, чем расстроил своих подписчиков. Но на днях Томский озвучил новую миссию команды и открыл новый неофициальный канал по освещению деятельности.

Я начал думать, что делать. Вечером 23 мая, примерно через два месяца размышлений, рефлексии, сессий с опытным коучем, ко мне пришло озарение. Это был очень сильный и яркий инсайт, после него я до рассвета не мог заснуть. В результате я сформулировал новую миссию нашей команды, Индрайвера и Синет Спарка. Звучит так:

Противостоять несправедливости

Исходя из этой простой и мощной формулировки, мы построим нашу деятельность на ближайшие 10-20 лет. Из нее постепенно формируется очень яркое и увлекательное видение того, как мы выйдем на новые рынки, в новые сегменты вне темы mobility. Что мы будем делать, когда, где и в каких масштабах. Как мы будем развивать некоммерческие проекты и какого они будут масштаба. Как Индрайвер и Синет Спарк станут одной компанией, и какое у нее будет название. Это новая миссия развития мира через снижение несправедливости, предоставления равных возможностей, построения социальных лифтов для талантов.

Не буду раскрывать детали – все только начинается и мы официально представим новое видение компании позже, как будем готовы. Скажу только, что я очень вдохновлен новым видением, оно мощное, цельное и мотивирующее. Приглашаю наблюдать за тем, что будет происходить — уже в ближайшие годы будем делать масштабные и крутые вещи, которые сделают жизнь огромного числа людей лучше, а их самих счастливее. Будем делать это по всему миру, включая, конечно, и Якутию, в пределах того, что будет возможно.

Я очень рад, что кризис снова приводит меня и команду к новым смыслам, новым источникам сил, новым целям. Вперед!

Создал новый неофициальный канал по освещению деятельности, которая связана с новым видении компании. Он будет вместо этого личного канала, который был ранее остановлен. Буду иногда, не часто, постить в новом канале новости о происходящем. Спасибо всем! Keep you posted.

Ссылка на канал: https://t.me/innerdrive Присоединяйтесь!