Иннокентию Тарбахову присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)

Этот год — юбилейный для Иннокентия Тарбахова @innokentiy_tarbakhov человека, которого знает и любит вся Якутия, человека, создавшего, не побоюсь этого слова, современную якутскую кухню. У нас в республике много выдающихся людей, но Тарбахов — один. Учитывая его исключительные заслуги в изучении, сохранении и развитии кухни народов Севера, ее пропаганде на российском и международном уровне, сегодня я подписал указ о присвоении уважаемому Иннокентию Иннокентьевичу звания почётного гражданина Республики Саха (Якутия)!