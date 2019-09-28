28.09.2019
17:43
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Якутия

Иннокентию Тарбахову присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)

Главному шефу Якутии Иннокентию Тарбахову присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия).

«Этот год — юбилейный для Иннокентия Тарбахова, человека, которого знает и любит вся Якутия, человека, создавшего, не побоюсь этого слова, современную якутскую кухню. У нас в республике много выдающихся людей, но Тарбахов — один», — написал в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев. 

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Этот год — юбилейный для Иннокентия Тарбахова @innokentiy_tarbakhov человека, которого знает и любит вся Якутия, человека, создавшего, не побоюсь этого слова, современную якутскую кухню. У нас в республике много выдающихся людей, но Тарбахов — один. Учитывая его исключительные заслуги в изучении, сохранении и развитии кухни народов Севера, ее пропаганде на российском и международном уровне, сегодня я подписал указ о присвоении уважаемому Иннокентию Иннокентьевичу звания почётного гражданина Республики Саха (Якутия)!

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B28ssk8oeyt/
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