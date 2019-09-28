28.09.2019
17:43
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Якутия
Иннокентию Тарбахову присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)
Главному шефу Якутии Иннокентию Тарбахову присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия).
«Этот год — юбилейный для Иннокентия Тарбахова, человека, которого знает и любит вся Якутия, человека, создавшего, не побоюсь этого слова, современную якутскую кухню. У нас в республике много выдающихся людей, но Тарбахов — один», — написал в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев.
Источник: https://www.instagram.com/p/B28ssk8oeyt/
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