Главному шефу Якутии Иннокентию Тарбахову присвоено звание Почетный гражданин Республики Саха (Якутия).

«Этот год — юбилейный для Иннокентия Тарбахова, человека, которого знает и любит вся Якутия, человека, создавшего, не побоюсь этого слова, современную якутскую кухню. У нас в республике много выдающихся людей, но Тарбахов — один», — написал в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев.